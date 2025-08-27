Başkan Büyükakın, İzmit’te üzüm hasadına katıldı

Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gübre ve mazot desteği ile üretilen üzümlerin hasadına katıldı. Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Üretici kazanırsa, Kocaeli kazanır, Türkiye kazanır” dedi.

VALİ AKTAŞ İLE BİRLİKTE KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte İzmit Kulfallı, Arızlı ve Akpınar’da yetiştirilen Osmanbey, Çavuş, Kınalı Yapıncak, Elhamra ve Balbal üzümlerinin hasadına katıldı. Kendine has aroması ve lezzetiyle bilinen, tüketicilerin yoğun rağbet gösterdiği üzümlerin hasadına katılan Başkan Büyükakın ile Vali Aktaş, bağda üzüm topladı. Üzümlerin hasadı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gübre ve mazot desteğinden yararlanan üreticilerin yetiştirdiği üzümlerin 1.5 gibi bir sürede olgunluğa ulaşmasının ardından gerçekleşti.

ÜRETİCİ KAZANIRSA, KOCAELİ KAZANIR

Arızlı Mahallesi’nde Sedat Yazıcı’ya ait 5,5 dönüm bağda gerçekleştirilen üzüm hasadına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Büyükşehir yöneticileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Hasadın bereketli olması temennisinde bulunarak, güzel üzümler yetiştiren üreticileri tebrik eden Başkan Büyükakın, “Çiftçilerimizin alın teriyle yetişen bu güzelliklere şahit olmak bizler için büyük mutluluk. Üreticimizin emeğini büyütmek, toprağımızı verimli kılmak ve tarımsal üretimi geliştirmek için her zaman yanlarında olacağız. Çünkü biliyoruz ki; üretici kazanırsa, Kocaeli kazanır, Türkiye kazanır” dedi. Vali Aktaş da üzüm hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Üzüm yetiştiricileri ise bu sene üzümün veriminden memnun olduklarını belirterek, tarımsal desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

ÜZÜM ÜRETİCİLERİ VERİMDEN MEMNUN

Hasatta, kesilen üzüm salkımları sepetlere dolduruldu, daha sonra traktör ve kamyonetlere yüklendi. Hasadın ardından toplanan üzümler, katılımcılara ve vatandaşlara ikram edildi. Üzüm yetiştiricisi Sedat Yazıcı, bu sene verimin ve kalitenin yüksek olduğunu dile getirdi, lezzetiyle aranan ve sofraları süsleyecek olan üzümlerin pazar tezgahlarında yer almaya başladığını aktardı. Çiftçinin her zaman yanında olan Başkan Tahir Büyükakın’a da teşekkür etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz da çok eskiden beri bölgede üzüm yetiştiriciliği yapıldığını, dedelerinden kalan bu mirası bugüne kadar emek harcayarak sürdürdüklerini anlattı. Kocaeli Büyükşehir’in mazot ve gübre desteği ile üzümleri yetiştirdiklerini belirten Oğuz, “Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını bekleriz” dedi.

ÜZÜMLER YERLİ VE ORGANİK

Akpınar Muhtarı Kenan Obuz yetiştirdikleri sofralık üzümlerin, Türkiye’nin en lezzetli üzümü olduğunu vurgulayarak, “Hasadımız 1,5 ay kadar devam edecek, sonra bağbozumu olacak. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal destekleriyle üretmeye devam ediyoruz. Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Arızlı Muhtarı Ruhan Menteş ise, “Tüm üreticiler adına Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz hasattan çok memnun. Yerli ve organik üzümlerimizi halkımız rahatlıkla tüketebilir” diye konuştu.



(Ömer İLGEÇ)