banner1182
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sazlık alanda korkutan yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Sazlık alanda korkutan yangın

27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:13

 Edinilen bilgiye göre, Acısu mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların ilçenin birçok noktasından da görüldüğü yangına müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karısını öldürmüştü, tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede tutuklandı Karısını öldürmüştü, tekerlekli sandalye ile...
Büyükşehir’den denizi kirleten gemiye suçüstü Büyükşehir’den denizi kirleten gemiye suçüstü
Kandıra'da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı Kandıra'da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de çıkan yangın 2 saatte söndürüldü: 5 ev ve eklentileri zarar gördü Kocaeli'de çıkan yangın 2 saatte söndürüldü:...
Kapıyı tıklatıp eve giren soyguncu kadınlar, kamerayı görünce panikledi Kapıyı tıklatıp eve giren soyguncu kadınlar,...
Seyir halindeki tırda yangın korkusu Seyir halindeki tırda yangın korkusu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Karısını öldürmüştü, tekerlekli sandalye...
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde karısını tabancayla vurark öldüren ve aynı silahla kendini de vuran şahıs,...

Haberi Oku