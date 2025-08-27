Sazlık alanda korkutan yangın

27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:13
Edinilen bilgiye göre, Acısu mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanların ilçenin birçok noktasından da görüldüğü yangına müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.
İHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×