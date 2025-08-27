Plaj Şenlikleri Sekapark’ta başladı

PLAJ ŞENLİKLERİNE 529 SPORCU KATILDI

Birbirinden başarılı organizasyonlarla “Sporun Başkenti” Kocaeli’de gençlerin renkli bir yaz sezonu geçirmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde ödüllü Plaj Şenlikleri düzenliyor. 26-31 Ağustos tarihleri arasında voleybol ve futbol branşlarında gerçekleştirilen organizasyona bu yıl spor tutkunu gençler büyük ilgi gösterdi. Kente renk ve heyecan katan turnuvada voleybol şampiyonasına 4 kategoride 452, futbol şampiyonasına ise tek kategoride 77 sporcu katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Plaj Şenlikleri’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katılarak gençlerin enerjisine, sporseverlerin coşkusuna ortak oldu.

FUTBOL KATEGORİSİNDE KUPALARI BAŞKAN VERDİ

Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara sahne olan Plaj Futbolu Şampiyonası’nda YSS Kılap birinci, Dereboyu ikinci, Nomas takımı üçüncü oldu. Futbol şampiyonasında dereceye giren takımlardan birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL’lik hediye çeki verildi. Başarılı olan sporculara madalya ve kupaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi.

BÜYÜKAKIN GENÇLERLE VOLEYBOL MAÇI YAPTI

Plaj Voleybolu Şampiyonası ise 15 yaş üstü kadınlar (2010 ve öncesi doğumlular), 13 yaş üstü erkekler (2012 ve öncesi doğumlular), küçük kızlar (2011-2012 doğumlular) ve midi voleybol (2013 ve sonrası doğumlular) olmak üzere 4 kategoride devam ediyor. Kumların üzerinde voleyboldaki yeteneklerini sergileyen gençleri Başkan Büyükakın da yalnız bırakmadı. Sahaya inen Büyükakın sporcu gençlerle gösteri maçı yaparak voleyboldaki hünerlerini sergiledi. Müthiş smaçları ile izleyenleri adeta büyüleyen sporcular destek ve katılımlarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Büyükakın da, Kocaeli’ni sporun başkenti yapan bu ruhu büyütmeye, sporu hayatın her alanına yaymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.



(Ömer İLGEÇ)