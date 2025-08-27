Milletvekili Yılmaz’dan Gonca’ya övgü dolu sözler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak şekilde hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ı ağırladı. Ziyaretinde özel gereksinimli çocukların hazırladığı kahve ve kurabiyelerin tadına bakan Yılmaz, merkezin hem engelli bireylere hem de ailelerine çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

GONCA, SOSYAL HAYATA HAZIRLIYOR

Özel bireylerin toplumsal hayata katılmaları için İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde inşa edilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, günlük yaşamdan meslek eğitimine, sanattan spora kadar birçok alanda özel bireylere destek sağlıyor. Bu kapsamda AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne yaptığı ziyarette övgü dolu sözler sarf etti. Merkezin hem engelli bireylere hem de ailelerine çok büyük katkısı olduğunu belirten Yılmaz, böyle bir tesisi kente kazandırmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

ÇOCUKLARIN YAPTIĞI KAHVE VE KURABİYENİN TADINA BAKTI

Türkiye’de bir ilk olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne konuk olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, burada atölyeleri gezerek çocuklarla sohbet etti, öğretmenlerden kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı. Yetkililerden kurum hakkında brifing alan Milletvekili Yılmaz, özel çocukların hazırladığı kahve ve kurabiyelerin tadına baktı. Milletvekili Yılmaz’a ziyaretinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

“TAHİR BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Türkiye’ye örnek olan merkezin Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar için büyük bir şans olduğunu belirten Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama katılımını, yeteneklerini geliştirmelerini ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almaları adına önemli bir görev üstleniyor. Merkezde yürütülen çalışmalar, hem bireylerimize hem de ailelerine büyük katkı sunuyor. Bu güzel merkezi Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.



(Ömer İLGEÇ)