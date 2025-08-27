banner1182
İzmit Saat Kulesi, Büyükşehir ile eski ihtişamına kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in tarihi simgelerinden olan Saat Kulesi’nin restorasyonunu büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yaklaşık 40 metrekarelik alanda devam eden restorasyon çalışmalarında yapının strüktürel bozulmalar ve cephe kaplamalarına yönelik önemli müdahaleler yapılıyor.

İzmit Saat Kulesi, Büyükşehir ile eski ihtişamına kavuşuyor

27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:12

 TARİHE SAYGI, GELECEĞE YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi miraslarını büyük bir titizlikle koruyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, İzmit Saat Kulesi’nin tarihi ve kültürel değerine uygun şekilde yapılan restorasyon çalışmalarında

yapıya hiçbir şekilde zarar vermiyor. Genel temizlik ve tamamlama-tümleme yöntemiyle yapının özgün hali korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

 

ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

İskele sistemi kurularak kubbenin kurşun kaplama işlemi başlatıldı. Projenin tamamlanma süresi 180 gün olarak planlanırken, şu anda yüzde 6’lık fiziksel ilerleme kaydedildi. Büyükşehir ekipleri, titiz ve özenli çalışmalarla kentin bu önemli simgesini en kısa sürede eski özgün kimliğine kavuşturmayı amaçlıyor.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL MİRASI YAŞATILIYOR

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kültürel mirasın korunmasının kent kimliği için vazgeçilmez olduğunu vurguluyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmit Saat Kulesi hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere tarihi dokuyu yeniden yaşatacak.

(Ömer İLGEÇ)

