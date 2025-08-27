banner1182
GENEL:
“Mahallemde Sinema Var” İstasyon Mahallesi’nde Yoğun İlgi Gördü

Gebze Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Mahallemde Sinema Var” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında dün akşam İstasyon Mahallesi sakinleri açık havada keyifli bir gece yaşadı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:54

 Program, çocuklar için sahnelenen Karagöz-Hacivat gösterisi ile başladı. Geleneksel gölge oyunu minik izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterinin ardından ise çocukların merakla beklediği “Rafadan Tayfa Hayrimatör” filmi perdeye yansıtıldı.

Patlamış mısır ikramıyla renklenen gecede çocuklar ve aileleri, açık havada sinema keyfinin tadını çıkardı. Her mahallede olduğu gibi İstasyon Mahallesi’nde de yoğun ilgi gören etkinlik, özellikle çocukların neşesiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

(Ömer İLGEÇ)


