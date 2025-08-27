Yıllık hasat 1 yerine 6’ya çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla Kandıra’daki tarımsal verim arttı. Özellikle Toramanlar Göleti’nden tarım arazilerine çekilen 111 bin 700 m iletim hattı sayesinde büyük bir tarım alanının yeşil bir vadiye dönüştüğünü belirten Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, “Topraklarımızdan artık 1 yerine 6 kez ürün alıyoruz” dedi. Kırsal Kalkınma ve Destekleme Programında üreticilerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da, gıda meselesine Türkiye’nin geleceği olarak baktıklarını vurguladı.

ÇİFTÇİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle kırsal kalkınmayı sürdürülebilir hale getiriyor. Bu kapsamda Kandıra Selimköy Mahallesi’nde düzenlenen “Kırsal Kalkınma ve Destekleme Yatırımları Tanıtım Töreni”, Başkan Büyükakın’ın katılımıyla coşkulu bir atmosferle gerçekleştirildi. Programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ve Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü seslendirdiği ezgilerle Kandıralı vatandaşların kulaklarının pasını sildi.

1,3 MİLYARLIK DEV DESTEK

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2019 yılından bu yana tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdikleri 87 projeyle üreticilere yaklaşık 1,3 milyar TL’lik destek sağlandığını söyledi. Başkan Büyükakın, katma değeri yüksek ürünlerle çiftçilerin gelirini artırdıklarını, üretimin sürekliliğini sağlayarak kırsal kalkınmayı güçlendirdiklerini dile getirdi.

“SULAMA PROJESİ İLE ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI”

Programda söz alan Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay, çiftçiler adına verilen destekler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Sulama projesi devreye alındıktan sonra bölgedeki üretim çeşitliliğinin arttığını görebiliyorsunuz. Sulama projemiz hayatta değilken bu topraklarda biz 1 ürün alırken bile zorlanıyorduk. Ama şimdi 2 hatta 3’üncü ürünleri elde edebiliyoruz” dedi.

“KOSKOCA TARIM ALANIMIZ YEŞİL VADİYE DÖNÜŞTÜ “

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin de programda söz alarak, “Tahir Başkanımız Kandıra’ya çok büyük bir yatırım yaptı. Hayatımızda ve tarımda suyun önemini bir kez daha anlamış olduk. Koskoca tarım alanı yeşil vadiye dönüştü” dedi. Çetin, eskiden yılda 1 hasat alınan topraklarda 6 ürüne kadar çıktıklarını vurguladı. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ise, “Artık çiftçimiz de mutlu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile beraber tüm imkânlara ulaşıyoruz” diyerek başta Başkan Büyükakın ve ekibi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

“TORAMANLAR SU KANALI İLE 31 BİN DÖNÜM SULANACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasına projenin detaylarını aktararak başladı. Başkan Büyükakın, “Burada 111 bin 700 metre iletim hattı yapıldı. Buradan İstanbul’un karşı yakasına kadar bir mesafe. Ayrıca 265 adet hidrant yapısı, 3 terfi merkezi ve 3 tane su deposu inşa edildi. Toplam 525 milyon lira yatırım bedeli var. Yapılan hat ve diğerleri sayesinde 3 bin 103 hektar yani 31 bin dönümün sulama imkanı olacak.

“GIDA BİR GÜVENLİK MESELESİ”

Sulama yapılan yerler ve yapılmayan yerlerdeki durumlar fark ediliyor. Bu bir bereket. Bu tabi ki göz ile görülen tarafı. Göz ile görülmeyen kısmı ise bir milli güvenlik meselesi. Gıdayı garanti altına almadan o ülkenin barışını ve devamlılığını garanti altına alamazsınız. Dünya risk raporunda ekstrem iklim olaylarında suyun buna bağlı olarak tarımın bir milli güvenlik sorunu olduğu, su ve gıda güvenliğini sağlayamayan toplumların çok ciddi sorunlar ile yüz yüze geleceğini, bunların göçlere neden olacağını ve su savaşlarına neden olacağını söylüyor.

“ŞİRİNLİK OLSUN DİYE YATIRIM YAPMIYORUZ”

Bugüne kadar sayısız çalışma yaptık. Balya makinelerinin sayesinde çiftçimizin yarı maliyetle balya yapmasına imkan sağlanıyor. Bunları yaparken ise göz boyayalım diye yapmıyoruz. Bu yatırım şirinlik olsun diye yapılacak bir yatırım değil. İSU ciddi mali hesaplar yaptı. Buraya 525 milyonluk yatırım yapmak demek başka yere 525 milyonluk yatırım yapmamak demek. Çiftçimizin toprağı ekmesini gerçekten önemsiyoruz.

“EKİLEN TOPRAKLAR BÖLÜNMEMELİ”

Önümüzdeki süreçte bu işletmelerin rasyonel hale gelmesi gerekiyor. Ekilen toprağın büyüklüğü ve toprakların bölünmemesi için ciddi gayret göstermemiz gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğümüz o işlerle uğraşıyor. Bir tarafta ise birleştirme mevzusu var. Diğer tarafta ise ektiğiniz verdiğiniz emek başına elde ettiğiniz geliri yükseltecek işlemler yapmak lazım.

“ÇİFTÇİMİZİN ÇALIŞMALARINI ORGANİZE EDİYORUZ”

Çiftçilerin tek başına birlik kurması yetmiyor. Ürün zincirinin en başından tüketiciye ulaştığı güne kadar planlanması gerekiyor. Markalama çalışmalarının yapılması gerekiyor. Ürün zincirinin sağlık koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Park Bahçeler Daire Başkanlığımız hem de Muhtarlık Daire Başkanlığımızdaki ekipler size destek veriyor ama Sekapark A.Ş. ile oluşturduğumuz ofisimizde çalışmaların arka planını da desteklemeye çalışıyoruz. Sekapark firmamızı tamamen bu işe organize ettik.

“TEŞVİKLER İLE MODERN ÇİFTLİKLER KURULACAK”

Modern çiftliklerin kurulması için ise ne tür teşvikler sağlayabiliriz düşünüyoruz. Yaptığımız planlar ile teşvik edilmesi de kolaylaştırılacak. Önemli olan bu toprağın ekilmesi. Bizler toprağın ekilmesi için kolaylaştırıcı işler yapacağız. Sizlerde emeğinizi ürüne dönüştüreceksiniz. Piyasanın zorlukları karşısında sizlere destek vereceğiz. Bir yandan modern sera destekleri, dikey tarım destekleri, toprak analizleri diğer alanlarda, tavuk verilmesi arı kovanın verilmesi gibi sayısız desteği de vermeye devam ediyoruz.

MALİYETLERE KARŞI “GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRMELİYİZ”

Asıl sorun ölçekte ve orada uygulanan teknikte. Doğru teknikler uygularsak en uygun ürünü seçersek ekilmeyen yerler tarlalara bahçelere dönebilir doğru bir akıl ile başarabiliriz. Zincirleri doğru kurarsak katma değer artacak. Tek tek küçük ölçeklerde işler yaptığımızda, gücümüzü birleştirmediğimizde maliyetler yükselecek.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ÖTESİNE GEÇİYORUZ”

Buranın altyapısını da ayağa kaldırıyoruz ki köye dönme hayali bir söylemden ibaret kalmayıp gerçek olsun. Doğru işler yapmak lazım. Son dönemlerde göz boyayan siyasetçiler var. 525 milyona bu işi yapacağımıza fide dağıtsaydık yer gök fide olurdu. Ama burada fıskiyeler dönünce bu tarlalar ekiliyor. Göz boyayan işler yapmak yarının toplumuna ihanet etmektir. Doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz sözlerinde ötesine geçiyoruz. Bölgenin başka ihtiyaçları da var, DSİ ile de görüşmelerimiz devam ediyor.

“KIRSAL MAHALLERİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kocaeli’nin sadece sanayinin değil, aynı zamanda üretimin ve bereketin şehri olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Şehir merkezine ne yapıyorsak köyümüze de aynısını yapacağız” diyerek tarıma, hayvancılığa ve kırsal yaşam kalitesine verdiği önemi vurguladı. Başkan Büyükakın, üreticilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKAKIN’A HEM TEŞEKKÜR HEM PLAKET

Törende destekleme alan çiftçilere tavuk dağıtımı yapılırken çiftçiler de ürettikleri yumurta, sebze ve mısırları, Başkan Büyükakın’a hediye etti. Programın ilerleyen bölümünde temsili vana açılışı, marul çapalama çalışması ve mısır silajı hasadı gibi uygulamalı etkinlikler düzenlendi. Böylece Büyükşehir’in destekleriyle gerçekleştirilen projelerin somut çıktıları yerinde gösterilmiş oldu. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, ziraat odaları başkanları adına Başkan Büyükakın’a Kandıra yoğurdu, sütü ve kaymağı takdim etti. Büyükşehir’in makine desteği verdiği birlikler adına Kocaeli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Balık ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Hayri Çelik de başkan Büyükakın’a teşekkür plaketi sundu.

KAYMAZ MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN DOĞALGAZ TEŞEKKÜRÜ

Programın son bölümünde Başkan Tahir Büyükakın, Kaymaz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında katılımcılara mancarlı pide ikram edildi. Bölge halkı, mahalleye getirilen doğalgaz başta olmak üzere tarımsal destekler ve tüm hizmetler için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik kararlı adımlarla üreticilerin yanında olmaya ve kırsal mahallelerin gelişimine katkı sunmaya devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)