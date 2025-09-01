Çayırova Belediyesi, Balıkesir’i hazırlık maçında mağlup etti

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’la hazırlık maçında karşı karşıya gelen temsilcimiz, mücadeleden 89-66 galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla hazırlanan Çayırova Belediyesi, üçüncü provasında ikinci galibiyetini elde etti. 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 89-66 galip ayrılmayı başardı. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde karşılaşmaya Ahmet Kutay Güneş, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Berkay Candan ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk çeyrekte hücumda istediği performansı sergileyemeyince ikinci periyoda 17-22’lik dezavantajla başladı. Daha sonrasında hücumda istediği ritmi bulan ve üst üste basketlerle farkı açan Çayırova Belediyesi, devreye 52-3 7 önde girdi.

BERKAY CANDAN’DAN 19 SAYI

Maçın kalan süresinde elde ettiği üstünlüğü bir an olsun bırakmayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, mücadeleden 89-66 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 19 sayılık performansıyla Berkay Candan olurken, Tarık Sezgün’ün 15 ve Roberto Gallinat’ın 11 sayılık katkısı da galibiyette büyük rol oynadı.

“BAŞARILARI DAİM OLSUN”

Maçı tribünde takip ederek temsilcimize destek veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Disiplin, özgüven ve takım ruhuyla yeni bir başarı hikayesi yükleniyor. Basketbol takımımızı tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun.”



(Ömer İLGEÇ)