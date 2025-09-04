SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, süper lig ekibini yendi

Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Çayırova Belediyesi, Bursa’da oynadığı hazırlık maçında Basketbol Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Tofaş’ı 99-103 mağlup etmeyi başardı.

Çayırova Belediyesi, süper lig ekibini yendi

04 Eylül 2025 Perşembe 09:41

 Türkiye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Çayırova Belediyesi, yaklaşan sezon öncesinde iyi bir görüntü vermeyi sürdürüyor. Dün Bursa’da Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Tofaş’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi Basketbol, sahadan 99-103 galip ayrılmayı başardı. Sezon öncesinde oynadığı dördüncü hazırlık maçında üçüncü galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 28-24 önde kapattı. Devrenin sonuna kadar elde ettiği üstünlüğü korumayı başaran temsilcimiz, devre arasına güçlü rakibi karşısında 53-51’lik üstünlükle girdi.

 

BERKAY VE JAMARİ’DEN 22 SAYI

Yüksek skorlu geçen karşılaşmada son çeyrek öncesinde 82-75 üstünlüğü bulunan Çayırova Belediyesi, maçtan da 99-103 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 22 sayılık performanslarıyla Jamari Traylor ve Berkay Candan olurken, Roberto Gallinat’ın 14 sayısı, Enes Berkay Taşkıran’ın 11 sayısı ve Erdi Gülaslan’ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

 

“HİKAYENİN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN”

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bursa’da nefes kesen hazırlık müsabakasında, sonuna kadar mücadele ederek Süper Lig ekibi Tofaş’ı 103-99 yenen Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı tebrik ediyorum. Bu hikayenin sonu şampiyonluk olsun inşallah.”

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Avrupa Şampiyonu Ömer Özer, bu sözlerle kulübünü özetledi Avrupa Şampiyonu Ömer Özer, bu sözlerle kulübünü...
Çayırova Belediyesi, Balıkesir’i hazırlık maçında mağlup etti Çayırova Belediyesi, Balıkesir’i hazırlık maçında...
Oğulcan Çağlayan: Oğulcan Çağlayan: "Bazen doğru zamanda gitmeyi...
Abiş, minik sporcular ve anneleriyle sahada buluştu Abiş, minik sporcular ve anneleriyle sahada buluştu
Büyükgöz’ün Motivasyonu, Gebzespor’a 2’de 2 Getirdi! Büyükgöz’ün Motivasyonu, Gebzespor’a 2’de...
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Avrupa Şampiyonu Ömer Özer, bu sözlerle kulübünü...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un altyapısında yetişen milli karateci Ömer Abdurrahim Özer,...

Haberi Oku