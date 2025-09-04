Çayırova Belediyesi, süper lig ekibini yendi

BERKAY VE JAMARİ’DEN 22 SAYI
Yüksek skorlu geçen karşılaşmada son çeyrek öncesinde 82-75 üstünlüğü bulunan Çayırova Belediyesi, maçtan da 99-103 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 22 sayılık performanslarıyla Jamari Traylor ve Berkay Candan olurken, Roberto Gallinat’ın 14 sayısı, Enes Berkay Taşkıran’ın 11 sayısı ve Erdi Gülaslan’ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
“HİKAYENİN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN”
Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bursa’da nefes kesen hazırlık müsabakasında, sonuna kadar mücadele ederek Süper Lig ekibi Tofaş’ı 103-99 yenen Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı tebrik ediyorum. Bu hikayenin sonu şampiyonluk olsun inşallah.”
(Emre KAHRAMAN)