Çayırova Belediyesi, süper lig ekibini yendi

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Çayırova Belediyesi, yaklaşan sezon öncesinde iyi bir görüntü vermeyi sürdürüyor. Dün Bursa’da Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Tofaş’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi Basketbol, sahadan 99-103 galip ayrılmayı başardı. Sezon öncesinde oynadığı dördüncü hazırlık maçında üçüncü galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 28-24 önde kapattı. Devrenin sonuna kadar elde ettiği üstünlüğü korumayı başaran temsilcimiz, devre arasına güçlü rakibi karşısında 53-51’lik üstünlükle girdi.

BERKAY VE JAMARİ’DEN 22 SAYI

Yüksek skorlu geçen karşılaşmada son çeyrek öncesinde 82-75 üstünlüğü bulunan Çayırova Belediyesi, maçtan da 99-103 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 22 sayılık performanslarıyla Jamari Traylor ve Berkay Candan olurken, Roberto Gallinat’ın 14 sayısı, Enes Berkay Taşkıran’ın 11 sayısı ve Erdi Gülaslan’ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

“HİKAYENİN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN”

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bursa’da nefes kesen hazırlık müsabakasında, sonuna kadar mücadele ederek Süper Lig ekibi Tofaş’ı 103-99 yenen Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı tebrik ediyorum. Bu hikayenin sonu şampiyonluk olsun inşallah.”



(Emre KAHRAMAN)