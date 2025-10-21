Büyükakın: Ulaşımda tıkanan damarları tek tek açıyoruz

ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki trafiğin daha akıcı ve güvenli hale gelmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi, geçirmeye devam ediyor. Gebze’nin ulaşım açısından en yoğun bölgelerinden biri olan Eskihisar Feribot Yolu da bu kapsamda köprülü kavşak projesi ile dönüştürülüyor. Yapımı kısa süre önce başlanan, Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktadaki köprülü kavşak çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor.





BÖLGEDEKİ TRAFİK NEFES ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da söz konusu köprülü kavşak projesi ile bölgedeki trafik yükünü ciddi anlamda azaltacaklarını vurguladı. “Ulaşımda tıkanan damarları tek tek açıyoruz” ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, “Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada başlattığımız köprülü kavşak projesi ile, feribot yolu ve çevre caddelerin yükü hafifleyecek. Trafik daha akıcı, ulaşım daha güvenli hale gelecek. Hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlanacak” dedi.

NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında, mevcut altgeçidin yerine 35 metre açıklıklı köprü inşa edilecek. Cengiz Topel Caddesi, kesintisiz şekilde 2x2 bölünmüş yol haline getirilecek. Cengiz Topel Caddesi’nden Eskihisar Feribot İskelesi Yolu’na (D-100 istikameti) bağlantı kolu yapılacak. Projede 21 bin 260 metreküp kazı, 23 bin 615 metreküp dolgu, 900 metreküp beton dökümü yapılacak. Ayrıca 19 adet öngerilmeli kiriş, 585 ton nervürlü demir ve 78 adet dökme kazık kullanılacak. Yolda 35 bin metre toprakarme çelik şerit, 360 metreküp prekast cephe paneli, 6165 ton plent miks temel ve 7 bini aşkın ton asfalt serimi yapılacak. Yaya kaldırımları için 1.550 metrekare parke ve 1.260 metre bordür döşenecek. Ayrıca 630 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilerek altyapı güçlendirilecek.



(Emre KAHRAMAN)