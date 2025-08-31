SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz’ün Motivasyonu, Gebzespor’a 2’de 2 Getirdi!

TFF 2. Lig’de bu sezon ilk kez mücadele eden Gebzespor, ikinci maçında Aliağa FK’yı 59. dakikada Batuhan Altıntaş’ın attığı golle 1-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. Mor-beyazlı ekibin bu önemli galibiyetinde, tribünleri dolduran binlerce Gebzeli taraftarın coşkusunun yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün güçlü desteği öne çıktı.

Büyükgöz'ün Motivasyonu, Gebzespor'a 2'de 2 Getirdi!

31 Ağustos 2025 Pazar 16:07

 TRİBÜNLER COŞTU GEBZESPOR KAZANDI!

Maç öncesinde hem taraftarlarla hem de futbolcularla buluşan Başkan Büyükgöz, tribünleri selamlayarak yaptığı konuşmada,
Sizlerin desteğiyle Gebzespor’umuz inşallah bir üst lige çıkacak. Gebze’miz ve Gebze insanı her şeyin en iyisine layık. dedi. Taraftarlar da Başkan Büyükgöz’e “Büyük Başkan” tezahüratlarıyla karşılık verdi.

SOYUNMA ODASINA BÜYÜKGÖZ DOKUNUŞU, SAHADA GALİBİYET!

Soyunma odasına giderek futbolcularla da bir araya gelen Büyükgöz, “Sizlere canı gönülden inanıyoruz. En iyi sonucu alacağınızdan şüphem yok. Gebzespor bizim gururumuz ve her zaman yanınızdayız.” sözleriyle takıma moral verdi.

Karşılaşmayı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ve ilçe protokolü de izledi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet
Körfez Belediyesi, futbol okullarıyla yeni yetenekler keşfediyor Körfez Belediyesi, futbol okullarıyla yeni yetenekler...
Başkan Büyükakın: “Şehrimizi en güçlü şekilde temsil edecek” Başkan Büyükakın: “Şehrimizi en güçlü şekilde...
Kocaelispor’da acil ödenmesi gereken günü gelmiş borç 150 milyon TL Kocaelispor’da acil ödenmesi gereken günü gelmiş...
Efe Güven: Efe Güven: "Kocaeli'de, Euroleague takımlarında...
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor’a Moral Ziyareti Başkan Büyükgöz’den Gebzespor’a Moral Ziyareti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Alaettin Kurt Stadyumu’nda tamamlanan doğal çim çalışmasını...

Haberi Oku