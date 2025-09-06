GEBZE TİCARET ODASI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Bölgemizin cazibesi her geçen gün artarken, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren firmaların da tercih noktası haline geliyoruz.

Profi Cmz İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

, bölgemize katma değer sağlayacak önemli adımlardan birini attı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Uzun, Odamıza kayıt yaptırarak resmi olarak şirketlerinin bir kısmını Gebze’ye taşıdı.

Bu güçlü yatırım sayesinde hem yeni istihdam imkânları doğacak hem de ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır. Bölgeye kazandırılan bu tür yatırımlar, yalnızca ticari hayatı değil; aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayı da desteklemektedir.

Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak bölgemizin önemini ve Odamızın yapmış olduğu faaliyetleri anlatarak üyelik belgesini Yasin Uzun’a teslim etti.

Gebze Ticaret Odası olarak, ülkemize güvenen, yatırımlarını şehrimize taşıyan ve geleceğe değer katan tüm girişimcilerimizi yürekten kutluyor; bölgemize hoş geldiniz diyoruz.