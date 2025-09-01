İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor

Darıca Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne tam destek vererek çevre dostu çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla 2025 yılı içerisinde 3 bin 566 ton atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor

01 Eylül 2025 Pazartesi 17:12

 Darıca Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Darıca Belediyesi, sıfır atık konusunda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde yaptığı çalışmalarıyla ekonomi ve çevreye önemli katkı sağlayan Darıca Belediyesi, kurumlarla da işbirliği yaparak toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK

Sokaklarda ve mahallelerde biriken büyük hacimli atıkları düzenli olarak toplayan ekipler, hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de geri dönüşüm yoluyla doğaya ve ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sayesinde Darıca, daha temiz ve yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli bir adım atıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü atık toplama çalışmalarıyla 2025 yılı içerisinde 3 bin 566 ton atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevre ve sıfır atık konusundaki hassasiyetlerini vurgulayarak, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak bizim için gurur verici. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da çevre bilinci konusundaki desteği çok kıymetli. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve sıfır atık konusunda başlatılan seferberliğe destek vermeye davet ediyoruz.” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Doğanın kucağında sonsuz mutluluk Doğanın kucağında sonsuz mutluluk
Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başiskele’de açık kalp ameliyatı için tüm hazırlıklar tamam! Başiskele’de açık kalp ameliyatı için tüm...
Darıca Belediyesi’nin ücretsiz kursları üniversite yolunu açtı Darıca Belediyesi’nin ücretsiz kursları üniversite...
Küçük Prens’e Çayırova’da büyük ilgi Küçük Prens’e Çayırova’da büyük ilgi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen programlarla kutlandı. İlk...

Haberi Oku