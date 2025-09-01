Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor

Darıca Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Darıca Belediyesi, sıfır atık konusunda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde yaptığı çalışmalarıyla ekonomi ve çevreye önemli katkı sağlayan Darıca Belediyesi, kurumlarla da işbirliği yaparak toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK

Sokaklarda ve mahallelerde biriken büyük hacimli atıkları düzenli olarak toplayan ekipler, hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de geri dönüşüm yoluyla doğaya ve ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sayesinde Darıca, daha temiz ve yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli bir adım atıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü atık toplama çalışmalarıyla 2025 yılı içerisinde 3 bin 566 ton atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevre ve sıfır atık konusundaki hassasiyetlerini vurgulayarak, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak bizim için gurur verici. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da çevre bilinci konusundaki desteği çok kıymetli. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve sıfır atık konusunda başlatılan seferberliğe destek vermeye davet ediyoruz.” dedi.



(Ömer İLGEÇ)