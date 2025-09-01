Oğulcan Çağlayan: "Bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir" Kocaelispor'dan ayrılıp Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'ya 2 yıllık imza atan Oğulcan Çağlayan camiaya veda etti. Çağlayan, "Hikayenin bu kadar mükemmel olacağını düşünememiştim. Ama bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir" dedi.

01 Eylül 2025 Pazartesi 09:47