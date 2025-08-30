banner1183
Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen programlarla kutlandı. İlk olarak Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, makamında tebrikleri kabul etti.

Dilovası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:56

 ÇELENK SUNUMU, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
Tebriklerin kabulünün ardından Kaymakamlık önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
GÜNÜN ANLAMINI BELİRTEN KONUŞMA
Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Teğmen Ensar Çetinçakmak gerçekleştirdi.
GENİŞ KATILIM
Kutlama programına Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkan Vekili Necati Temiz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
TEŞEKKÜR VE TOPLU FOTOĞRAF
Konuşmaların ardından Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkan Vekili Necati Temiz, katılımcılara teşekkür etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)
