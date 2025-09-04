İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik Parkı’nın spor sahaları yenileniyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan spor sahalarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gençlik Parkı'nın spor sahaları yenileniyor

04 Eylül 2025 Perşembe 09:35

 Çayırovalıların sosyal yaşam alanlarını geliştirmek için ve daha yaşanılabilir bir Çayırova için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki park alanlarında yenileme gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nda bulunan spor sahalarında yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince devam eden yenileme çalışmaları kapsamında, Gençlik Parkı’ndaki spor sahaları yeniden tasarlanıyor.

 

İKİ HALI SAHA, BİR BASKETBOL

SAHASI VE BİR TENİS KORTU

Gelen talepler ve planlanan çalışmalar kapsamında, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan revizyonla parka yenilenen bir basketbol sahası, iki halı saha ve bir de tenis kortu kazandırılacak. Mahalle sakinlerinin ve sporsever Çayırovalıların daha güzel ortamlarda spor yapabilmeleri ve yeşille iç içe olan parklarda keyifli vakit geçirmelerine olanak sunmak adına çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulacağı belirtildi. 

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı
Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor
Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Doğanın kucağında sonsuz mutluluk Doğanın kucağında sonsuz mutluluk
Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başiskele’de açık kalp ameliyatı için tüm hazırlıklar tamam! Başiskele’de açık kalp ameliyatı için tüm...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı
Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin...

Haberi Oku