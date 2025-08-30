banner1183
ASAYİŞ:
Hafif ticari araç, lastiği patlayan otomobile çarparak yan yattı: 2 çocuk yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda lastiği patlayarak yolda duran otomobile hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarken, 2 çocuk yaralandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:37

Kaza, D100 Karayolu Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. hakimiyetindeki 81 AAH 691 plakalı otomobilin lastiği patlaması sebebiyle yolda durdu. O sırda seyir halinde olan İ.Ç. yönetimindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç , otomobile çarparak yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 2 çocuk yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı çocukları hastaneye kaldırdı. 
  Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


İHA
Sahte kamu görevlisi oyununu polis bozdu
Kocaeli’de kamu görevlisi gibi davranan şahıs, dava dosyalarını çözeceğini söyleyerek bir vatandaşı...

Haberi Oku