banner1190
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, amatör spor kulübü temsilcilerini ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Sporun ve sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çiftçi, amatör spor kulübü temsilcilerini ağırladı

06 Eylül 2025 Cumartesi 14:47

 Spor Kenti Çayırova’nın mimarı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyetlerine devam eden spor kulübü yöneticilerini makamında konuk etti. Ziyarette spor kulübü temsilcilerinin yanı sıra, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammet Nizamoğlu da yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Çayırova’daki amatör spor kulübü temsilcileri, destekleriyle her zaman yanlarında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

 

“DESTEKÇİLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona eren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerimizin değerli yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yeni sezonda da sporun ve sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın; “Her hizmetimizde halka saygı vardır” Başkan Büyükakın; “Her hizmetimizde halka saygı...
Gençlik Parkı’nın spor sahaları yenileniyor Gençlik Parkı’nın spor sahaları yenileniyor
Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı
Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor Darıca, Sıfır Atık çalışmalarıyla örnek oluyor
Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı Dilovası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Doğanın kucağında sonsuz mutluluk Doğanın kucağında sonsuz mutluluk
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın; “Her hizmetimizde halka...
Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere modern otogar kazandırma çalışmalarından biri olan Karamürsel Otogarı...

Haberi Oku