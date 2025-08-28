Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Alaettin Kurt Stadyumu’nu doğal çimle yeniledik. Bu çalışmayı, Gebzespor’umuzun yeni sezonda en iyi şartlarda mücadele edebilmesi için gerçekleştirdik. Hazırlıklarımız tamamlandı. Cumartesi günü Gebzespor’umuz burada ilk maçını oynayacak. Buradan tüm hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.” ifadelerini kullandı.

Gebzespor, TFF 2. Lig’in ikinci haftasında Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynanacak.



(Erkan ERENLER)