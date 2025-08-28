Gebzespor, TFF 2. Lig’in ikinci haftasında Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynanacak.
(Erkan ERENLER)
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Alaettin Kurt Stadyumu’nda tamamlanan doğal çim çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte stadyum, yeni sezonda Gebzespor’a ev sahipliği yapacak.
