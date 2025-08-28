banner1182
SPOR:
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor Maçına Davet

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Alaettin Kurt Stadyumu’nda tamamlanan doğal çim çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte stadyum, yeni sezonda Gebzespor’a ev sahipliği yapacak.

Başkan Büyükgöz'den Gebzespor Maçına Davet

28 Ağustos 2025 Perşembe 14:42

 Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Alaettin Kurt Stadyumu’nu doğal çimle yeniledik. Bu çalışmayı, Gebzespor’umuzun yeni sezonda en iyi şartlarda mücadele edebilmesi için gerçekleştirdik. Hazırlıklarımız tamamlandı. Cumartesi günü Gebzespor’umuz burada ilk maçını oynayacak. Buradan tüm hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.” ifadelerini kullandı.

Gebzespor, TFF 2. Lig’in ikinci haftasında Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynanacak.

(Erkan ERENLER)

