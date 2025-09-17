Kocaeli'de kamyonun damperi elektrik tellerine çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki dolum tesisleri mevkiinde, Kaan B. idaresindeki 35 KB 1202 plakalı kamyonun damperi, sürücünün aracının arka kapaklarını kapatmaya çalıştığı sırada havai elektrik hatlarına temas etti. Damperin tellerle teması sonucu çıkan kıvılcım ve gürültüyle kamyonun sarsıldığını gören çevredeki diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaan B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA