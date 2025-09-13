İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda 300 haneye doğalgaz desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’ne” başladı. Ekipler, Dilovası’nda gelir seviyesi düşük ve sosyal yardım alan ailelerin evlerine ücretsiz doğalgaz kurulumlarını sürdürüyor. Projeden 300 hane yararlanacak.

Dilovası'nda 300 haneye doğalgaz desteği

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:23

 BAKANLIK DESTEĞİ İLE TEMİZ HAVA SEFERBERLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başladı. Çevre ve halk sağlığı öncelikli projelerini hayata geçiren Büyükşehir, pilot bölgede hanelerin kömürden doğalgaz sistemine geçişini ücretsiz olarak sağlıyor. Hanelere kombi, petek ve diğer tüm ekipmanlar, işçilikle birlikte Büyükşehir tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor.

DİLOVASI’NDA DÖNÜŞÜM ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

Proje kapsamında, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından pilot bölge olarak belirlenen Dilovası ilçesinden 450 başvuru alınarak değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucuna 217 hane uygun olarak belirlenirken, yüklenici firma tarafından 1 Ağustos itibarıyla doğalgaz dönüşümüne başlandı.

 

PROJEDEN 300 HANE YARARLANABİLECEK 

Özellikle kış aylarında katı yakıtların neden olduğu hava kirliliğini azaltmak amacıyla yürütülen projede bugüne kadar 30 haneye kurulum gerçekleşti. Projenin en geç yılsonu itibari ile tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında, diğer başvuruların da incelenmesi ile öncelikli olarak gelir düzeyi düşük, kömür yardımı ve sosyal yardım alan yaklaşık 300 haneye doğalgaz kurulum desteği verilecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla...
Dilovası Müftüsü İbrahim Köç, İhtiyaç Yok Diye Binayı İade Etti. Dilovası Müftüsü İbrahim Köç, İhtiyaç Yok...
Darıca’da Aile Yılı’na özel festival Darıca’da Aile Yılı’na özel festival
Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi
Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek
Darıca Belediyesi’nden Can Dostlarımıza Mama ve Su Desteği Darıca Belediyesi’nden Can Dostlarımıza Mama...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde...
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaş buluşmaları kapsamında Kayapınar Mahallesi sakinleriyle...

Haberi Oku