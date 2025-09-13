Dilovası’nda 300 haneye doğalgaz desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’ne” başladı. Ekipler, Dilovası’nda gelir seviyesi düşük ve sosyal yardım alan ailelerin evlerine ücretsiz doğalgaz kurulumlarını sürdürüyor. Projeden 300 hane yararlanacak.

BAKANLIK DESTEĞİ İLE TEMİZ HAVA SEFERBERLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başladı. Çevre ve halk sağlığı öncelikli projelerini hayata geçiren Büyükşehir, pilot bölgede hanelerin kömürden doğalgaz sistemine geçişini ücretsiz olarak sağlıyor. Hanelere kombi, petek ve diğer tüm ekipmanlar, işçilikle birlikte Büyükşehir tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor.

DİLOVASI’NDA DÖNÜŞÜM ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

Proje kapsamında, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından pilot bölge olarak belirlenen Dilovası ilçesinden 450 başvuru alınarak değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucuna 217 hane uygun olarak belirlenirken, yüklenici firma tarafından 1 Ağustos itibarıyla doğalgaz dönüşümüne başlandı.

PROJEDEN 300 HANE YARARLANABİLECEK

Özellikle kış aylarında katı yakıtların neden olduğu hava kirliliğini azaltmak amacıyla yürütülen projede bugüne kadar 30 haneye kurulum gerçekleşti. Projenin en geç yılsonu itibari ile tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında, diğer başvuruların da incelenmesi ile öncelikli olarak gelir düzeyi düşük, kömür yardımı ve sosyal yardım alan yaklaşık 300 haneye doğalgaz kurulum desteği verilecek.



(Ömer İLGEÇ)