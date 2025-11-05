ATA YURDUMUZ KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN YOLCULUĞU BAŞLADI

AN İTİBARİ İLE SABIHA GÖKÇEN HAVA LİMANINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINANADOLUDAN TANRI DAĞLARINATanrıdağları nın Kazakistandaki en yüksek zirvesi HAN TANRI bölgesi ile ilgili belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapacağızTanrı dağları ile ilgili daha önce Kırgızistanda çektiğim belgeselBelgesel Tadında Kazaklstan da devri alemTanrı dağlarından Talasa Belgesel tadında devri alemTANRI DAĞLARI İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ALEM TV DE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİNDE YAHINLANAN MAKALEMİZTürk tarihinin kalbi Tanrı Dağlarında Belgesel ÇekmekKAZAKİSTANIN KÜLTÜR BAŞKENTİ ALMATIDA BELGESEL TAFINDA DEVRİ ALEMTürk dünyası gazeteciler federasyonunun öncülüğünde 10 Belgesel filim Festival etkinliği için Kazakistan’ın tarih ve kültür başkenti Almatıda El Farabi ve Turan üniversitelerini ziyaret ettikTDGF genel Başksnı Menderes Demir TGF genel başkanı Yılmaz Karaca TIMBIR Genel başkanı Dr Süleyman Basa ile aralarında akademisyen ve dekanlarında olduğu birlikte bir dizi ziyaretler yapıp görüşmeler gerçekleştirdikKAZAKİSTAN TURAN. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin açılış arifesinde, Fakülte Dekanı Әуесбайдың Қанаты ve Bölüm Başkanları Орынтай Ошанова Айгерим Альжанова Айгул Рамазан Айгул Рамазан ve yuvarlak masada bir araya geldi.Yakın gelecekte, gazetecilik, medya iletişimi ve film dramaturjisi alanlarında işbirliği için bir anlaşma sağlandı.Etkinlik sonunda Kanat Auesбайұлы büyük düşünür ve filozof Ebu Nasır el-Farabi'nin "Nezih Şehir" eserini tüm misafirlere sundu.Kazakistan'da 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin açılışı yarın yani 05.11.2025 diyelim. Saat 14:00 da Turan Üniversitesinde yapılacaktır. Adres: Almaty şəhəri, K.Satbayev caddesi, 16 a. Fonksiyon salonu 3. katta#Fotoğraflar Дәурен Мақсұтханұлы#ТӘДФФ#ӨнерСимпозиумы#DauryatMUluslararası Türk Dünyası 5.İletişim ve Sanat Sempozyumu ve Türk Dünyası 10.Belgesel Film Festivali Ödüllü Filmler Gösterimi Almatı’da YapılacakTürk dünyasının iletişim ve sanat alanındaki en önemli buluşmalardan biri olan Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun beşincisi, 05–06 Kasım 2025 tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı kentinde, Turan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Kazakistan Turan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) öncülüğünde, Kazakistan Gazeteciler Birliğinin desteğiyle düzenlenen sempozyum; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,Türk Dünyası Belediyeler Birliği,TİKA, YTB ve TÜRKSOY tarafından da destekleniyor.Yoğun Bilimsel ve Sanatsal ProgramSempozyum, 05 Kasım Çarşamba günü ödüllü belgesel film gösterimleriyle başlayacak.06 Kasım Perşembe günü ise, iletişim ve sanatın farklı alanlarından araştırmacıların katılımıyla; “Unutulma Hakkı ve Dijital Etik”, “Türk Dünyası Sineması”, “Yapay Zeka ve İletişim Eğitimi”, “Kültürel Diplomasi” gibi temalarda eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.Toplamda iki salonda ve çevrimiçi paralel oturumlarla birlikte 98 akademik ve sanatsal çalışma sunularak geniş bir bilgi paylaşımı ortamı oluşturulacak.Türk Dünyasından Geniş KatılımTürkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çok sayıda iletişimci, sanatçı ve akademisyenin katılacağı sempozyum; Türk dünyasındaki ortak akademik ve kültürel bağları güçlendirmeyi, yeni iş birliklerinin önünü açmayı ve güncel meselelere dair farklı bakış açıları sunmayı amaçlıyor.Etkinlik kapsamında ayrıca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin ödüllü filmleri izleyiciyle buluşacak.Ziyaretler ve İş Birliği ProtokolleriSempozyum heyeti, program öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Tuğba Alan Özdenfedakar’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, sempozyum ve festival hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, Başkonsolos’un gösterdiği yakın ilgi için teşekkür edildi.Heyet daha sonra Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alshanov Rakhman Alshanovich ile bir araya geldi. Alshanov, sempozyumun Turan Üniversitesi’nde yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile gelecekte ortak projeler yürütmek üzere karşılıklı iş birliği protokolü imzalanacağını belirtti.Daha sonra heyet El Farabi Üniversitesi İletişim Fakültesine geçerek Fakülte dekanı ve ögretim üyeleri ile istişari toplantı yaptılar. Türk Gazeteciler Federasyonu Baikanı Menderes Demir, Türk İnternet Medya Birliğ Başkanı Dr.Süleyman Basa ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baikanı Yılma Karaca ile Fakülte dekanı işbirliği protokolleri imzaladılar.“Uluslararası Türk Dünyası 5.İletişim ve Sanat Sempozyumu” ile “Türk Dünyası 10.Belgese Film Festivali Ödüllü Filmler Gösterimi” programı;T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından doğrudan desteklenmektedir.