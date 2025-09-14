Darıca’da coşkulu Aile festivali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından Darıca Belediyesi de aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal birlikteliği artırmak amacıyla özel projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu düzenlenen “Gönül Birliği Festivali”, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, AK Parti İlçe Kadı Kolları Başkanı Sevgi Takan ve çok sayıda Darıcalı katıldı. Dudayev Sahili’nde gerçekleşen festival kapsamında yetişkin ve çocuk atölyeleri, ailelerin katıldığı yarışmalar, sahne performansları ve eğlence alanları yer alırken aileler çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir gün yaşadılar.

AİLE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, festivalde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” çerçevesinde düzenlenen festival ile Darıca’da aile yapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak bu vizyon doğrultusunda aile bağlarını güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Aile, bizim en büyük gücümüzdür. Aile, toplumumuzun temel direğidir. Aile, sevginin ve kardeşliğin kaynağıdır. Biz de Darıca Belediyesi olarak ailelerimizi güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız. Bu festivalde sadece eğlenmeyeceğiz. Aynı zamanda paylaşacağız, kaynaşacağız, kenetleneceğiz. Çocuklarımız için atölyeler, gençlerimiz için etkinlikler, ailelerimiz için yarışmalar hazırladık. Hep birlikte keyifli ve unutulmaz bir gün yaşayacağız” diye konuştu.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba da yaptığı selamlama konuşmasında ailenin önemine vurgu yaparak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aile birliğini sağlamlaştırmak için örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından sahne gösterileri ve çeşitli atölye çalışmaları ile hem aileler hem de çocuklar gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler.



(Emre KAHRAMAN)