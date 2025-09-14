İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da coşkulu Aile festivali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı kapsamında Darıca Belediyesi tarafından ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Gönül Birliği Festivali” oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Darıca'da coşkulu Aile festivali

14 Eylül 2025 Pazar 11:53

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından Darıca Belediyesi de aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal birlikteliği artırmak amacıyla özel projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu düzenlenen “Gönül Birliği Festivali”, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, AK Parti İlçe Kadı Kolları Başkanı Sevgi Takan ve çok sayıda Darıcalı katıldı. Dudayev Sahili’nde gerçekleşen festival kapsamında yetişkin ve çocuk atölyeleri, ailelerin katıldığı yarışmalar, sahne performansları ve eğlence alanları yer alırken aileler çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir gün yaşadılar.

AİLE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, festivalde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” çerçevesinde düzenlenen festival ile Darıca’da aile yapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak bu vizyon doğrultusunda aile bağlarını güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Aile, bizim en büyük gücümüzdür. Aile, toplumumuzun temel direğidir. Aile, sevginin ve kardeşliğin kaynağıdır. Biz de Darıca Belediyesi olarak ailelerimizi güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için buradayız. Bu festivalde sadece eğlenmeyeceğiz. Aynı zamanda paylaşacağız, kaynaşacağız, kenetleneceğiz. Çocuklarımız için atölyeler, gençlerimiz için etkinlikler, ailelerimiz için yarışmalar hazırladık. Hep birlikte keyifli ve unutulmaz bir gün yaşayacağız” diye konuştu.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER EĞLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba da yaptığı selamlama konuşmasında ailenin önemine vurgu yaparak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aile birliğini sağlamlaştırmak için örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından sahne gösterileri ve çeşitli atölye çalışmaları ile hem aileler hem de çocuklar gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda 300 haneye doğalgaz desteği Dilovası’nda 300 haneye doğalgaz desteği
Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla...
Dilovası Müftüsü İbrahim Köç, İhtiyaç Yok Diye Binayı İade Etti. Dilovası Müftüsü İbrahim Köç, İhtiyaç Yok...
Darıca’da Aile Yılı’na özel festival Darıca’da Aile Yılı’na özel festival
Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi
Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası’nda 300 haneye doğalgaz desteği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda “Doğalgaz...

Haberi Oku