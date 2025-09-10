Büyükşehir’den Kocaeli’ye 11 yeni futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerde çocukları ve gençleri hiçbir zaman unutmuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, okullarda ve mahallelerde gençlerin spora yönelmesi ve daha çok sosyalleşmesi için 11 yeni futbol sahası inşa etti.

BÜYÜKŞEHİR, SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora yönelik yaptığı yatırımları artırarak devam ettiriyor. Gençliğin ve sporun her zaman yanında olan Büyükşehir, inşa ettiği tesislerin yanı sıra okullara ve mahallelere de futbol sahası kazandırıyor. Spor yaparak sağlıklı bireylerin oluşturulması amacıyla kazandırılan 11 yeni futbol sahası gençlerin ve çocukların yeni buluşma adresi oluyor.

GENÇLERE MODERN SPOR ALANLARI

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla buluşması için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde 11 yeni futbol sahası sıfırdan yapılarak hizmete açıldı. Okullara ve mahallelere kazandırılan sahalar, gençlerin hem spor yapmasına hem de sosyalleşmesine katkı sağlayacak.

OKULLARA YENİ SAHALAR

Gençlerin teneffüslerde de keyifli vakit geçirebilmesi için yeni yapay çim sahalar, okullar açılmadan önce tamamlandı. Derince’deki Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi’ne 18x27 metre suni çimle kaplı bir saha yapıldı. Kandıra’daki Çam Konak İlkokulu öğrencileri 27x42 metre ve Seyitaliler İlkokulu öğrencileri de 18x30 metre modern futbol sahalarına kavuştu.

MAHALLELERDE SPOR HEYECANI

Kocaeli’de gençlerin hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği futbol sahaları, ihtiyaç duyulan bölgelere kazandırılmaya devam ediyor. Gökçeören (13x33 metre), Nebihocalar (27x42 metre) ve Özbey Mahallesi (27x39 metre) sahaları gençlerin hizmetine sunuldu. Ayrıca Eşme Ahmediye Mahallesi’ne 24x32 metre ölçülerde modern bir futbol sahası kazandırıldı. Kandıra’nın Eğercili (15x27 metre) ve Akçaova (27x42 metre) mahalleleri de yepyeni sahalara kavuştu. Kartepe’de ise Nusretiye Mahallesi’ne yapılan 30x51 metre suni çim futbol sahası bölgedeki gençlerin yeni buluşma noktası oldu.

MİLLET BAHÇESİ’NE FUTBOL SAHASI

Başiskele’deki Seymen Millet Bahçesi’ne inşa edilen 30x51 metre modern futbol sahası ise hem gençlerin hem de ailelerin uğrak noktası oldu. Böylece millet bahçesi sadece yeşil alan değil, aynı zamanda sporun da merkezi haline geldi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hem gençler hem de çocuklar için spor sahaları yapma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



(Ömer İLGEÇ)