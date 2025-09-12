SPOR:
Çayırova Belediyesi, İlkan Karaman Turnuvası’na galibiyetle başladı

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman’ın anısına düzenlenen turnuvanın açılış maçında Konya Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, karşılaşmadan 98-87 galip ayrılmayı başardı.

12 Eylül 2025 Cuma 11:52

 Geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren ve son olarak Çayırova Belediyesi forması giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın anısına düzenlenen turnuvaya galibiyetle başladı. Dün Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan İlkan Karaman Turnuvası açılış karşılaşmasında Çayırova Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyrekte savunmada istediği işleri yapamayınca 23-25 geride kapattı. İkinci periyotta da yüksek skorla geçen mücadelenin devre arasına Konya Büyükşehir Belediyesi, 51-52 önde girdi.

 

ROBERTO GALLİNAT’TAN 31 SAYI

Üçüncü çeyrekte de başa baş geçen mücadele sonrasında üstünlüğü ele alan temsilcimiz, son periyoda 72-70 önde başladı. Dördüncü çeyrekte Roberto Gallinat’ın üstün oyunuyla, maça ağırlığını koyan temsilcimiz, mücadeleden 98-87 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 31 sayıyla Roberto Gallinat olurken, Berkay Candan’ın 17, Ömer Utku Al ve Erdi Gülaslan’ın 10’ar sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

 

İLKAN KARAMAN UNUTULMADI

Öte yandan maç başlamadan önce de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bir yıl önce aramızdan ayrılan eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın anısına hazırlanan video gösterimi gerçekleştirilirken, tüm salon ve oyuncular İlkan Karaman’ın anısını yaşatacaklarını dile getirdi. İlkan Karaman Turnuvası’nın ikinci karşılaşması, bugün Konya BBSK ile Fenerbahçe Koleji arasında saat 16.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’ndaki müsabakayla devam edecek. Turnuvanın son maçı ise 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Çayırova Belediyesi ile Fenerbahçe Koleji arasında oynanacak.

(Emre KAHRAMAN)

