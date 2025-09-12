Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek

BIYIK: ‘ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ’
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların erken yaşta teknolojiyle tanışmaları ve üretime dayalı düşünme becerilerini geliştirmeleri için Robotik Kodlama ve STEM/Maker atölyelerini başlatıyoruz. Amacımız, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve yazılımcılarını yetiştirmek. Tüm minik mucitlerimizi bu kurslara davet ediyorum” diye konuştu.
(Emre KAHRAMAN)