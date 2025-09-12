Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek

Darıca Belediyesi, ilkokul öğrencileri için “Robotik Kodlama ve STEM/Maker Atölyeleri”ni başlatıyor. Geleceğin bilim adamlarını yetiştirecek kurslar için kayıtlar 11-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Darıca Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla çocuklara özel eğitim projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2, 3 ve 4. sınıf ilkokul öğrencilerine yönelik “Robotik Kodlama ve STEM/Maker Atölyeleri” başlıyor. Kayıtlar, 11-22 Eylül tarihleri arasında Abdi İpekçi KİGEM’de yapılabilecek. Kurslarla birlikte çocuklar hem eğlenecek hem de teknolojiyle iç içe bir eğitim sürecinden geçecek.

BIYIK: ‘ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların erken yaşta teknolojiyle tanışmaları ve üretime dayalı düşünme becerilerini geliştirmeleri için Robotik Kodlama ve STEM/Maker atölyelerini başlatıyoruz. Amacımız, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve yazılımcılarını yetiştirmek. Tüm minik mucitlerimizi bu kurslara davet ediyorum” diye konuştu.



(Emre KAHRAMAN)