İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek

Darıca Belediyesi, ilkokul öğrencileri için “Robotik Kodlama ve STEM/Maker Atölyeleri”ni başlatıyor. Geleceğin bilim adamlarını yetiştirecek kurslar için kayıtlar 11-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Geleceğin bilim insanları Darıca'da yetişecek

12 Eylül 2025 Cuma 09:44

 Darıca Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla çocuklara özel eğitim projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2, 3 ve 4. sınıf ilkokul öğrencilerine yönelik “Robotik Kodlama ve STEM/Maker Atölyeleri” başlıyor. Kayıtlar, 11-22 Eylül tarihleri arasında Abdi İpekçi KİGEM’de yapılabilecek. Kurslarla birlikte çocuklar hem eğlenecek hem de teknolojiyle iç içe bir eğitim sürecinden geçecek.

BIYIK: ‘ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların erken yaşta teknolojiyle tanışmaları ve üretime dayalı düşünme becerilerini geliştirmeleri için Robotik Kodlama ve STEM/Maker atölyelerini başlatıyoruz. Amacımız, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve yazılımcılarını yetiştirmek. Tüm minik mucitlerimizi bu kurslara davet ediyorum” diye konuştu.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi
Darıca Belediyesi’nden Can Dostlarımıza Mama ve Su Desteği Darıca Belediyesi’nden Can Dostlarımıza Mama...
Başkan Ömeroğlu’ndan Hem Sağlığa Hem Tarihe Dokunan Hizmetler Başkan Ömeroğlu’ndan Hem Sağlığa Hem Tarihe...
Çayırova’da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği Çayırova’da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye...
Çiftçi, yapımı devam eden projeleri inceledi Çiftçi, yapımı devam eden projeleri inceledi
Geleceğin yıldızları Darıca’da buluştu Geleceğin yıldızları Darıca’da buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında denetim gerçekleştiriyor....

Haberi Oku