Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi Voleybol Takımıyla Bir Araya Geldi
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu yıl Efeler Ligi’nde mücadele edecek Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.
Antrenman sonrası sporcular, Başkan Büyükgöz’e teşekkürlerini ileterek, kendilerinden aldıkları destek ve motivasyonun önemini dile getirdi.