Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi Voleybol Takımıyla Bir Araya Geldi

Sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Büyükgöz, takımın çalışmalarını yakından takip etti ve başarı dileklerini iletti. Büyükgöz, açıklamasında, “Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, şehrimizin spordaki yüzü ve gururu. Her bir oyuncumuzun azmi, disiplini ve takım ruhu, bizleri her zaman gururlandırıyor. Efeler Ligi gibi üst düzey bir mücadelede başarıya ulaşmak için gösterdiğiniz özveri takdire değer. Sezon boyunca desteğimiz sizinle olacak ve tüm Gebze olarak sizi destekleyeceğiz. Hep birlikte hem sahada hem de tribünde büyük bir heyecan yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Antrenman sonrası sporcular, Başkan Büyükgöz’e teşekkürlerini ileterek, kendilerinden aldıkları destek ve motivasyonun önemini dile getirdi.



(Emre KAHRAMAN)