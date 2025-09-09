banner1190
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi Voleybol Takımıyla Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu yıl Efeler Ligi’nde mücadele edecek Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi Voleybol Takımıyla Bir Araya Geldi

09 Eylül 2025 Salı 09:57

 Sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Büyükgöz, takımın çalışmalarını yakından takip etti ve başarı dileklerini iletti. Büyükgöz, açıklamasında, “Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, şehrimizin spordaki yüzü ve gururu. Her bir oyuncumuzun azmi, disiplini ve takım ruhu, bizleri her zaman gururlandırıyor. Efeler Ligi gibi üst düzey bir mücadelede başarıya ulaşmak için gösterdiğiniz özveri takdire değer. Sezon boyunca desteğimiz sizinle olacak ve tüm Gebze olarak sizi destekleyeceğiz. Hep birlikte hem sahada hem de tribünde büyük bir heyecan yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Antrenman sonrası sporcular, Başkan Büyükgöz’e teşekkürlerini ileterek, kendilerinden aldıkları destek ve motivasyonun önemini dile getirdi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi’nden sezon öncesi bir galibiyet daha Çayırova Belediyesi’nden sezon öncesi bir galibiyet...
Gebze Kent Meydanı’nda Milli Maç Coşkusu! Gebze Kent Meydanı’nda Milli Maç Coşkusu!
Avrupa Şampiyonu Ömer Özer, bu sözlerle kulübünü özetledi Avrupa Şampiyonu Ömer Özer, bu sözlerle kulübünü...
Çayırova Belediyesi, süper lig ekibini yendi Çayırova Belediyesi, süper lig ekibini yendi
Çayırova Belediyesi, Balıkesir’i hazırlık maçında mağlup etti Çayırova Belediyesi, Balıkesir’i hazırlık maçında...
Oğulcan Çağlayan: Oğulcan Çağlayan: "Bazen doğru zamanda gitmeyi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi’nden sezon öncesi bir...
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Son...

Haberi Oku