banner1190
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı

Bulgaristan'dan aldığı araç ile Türkiye'ye gelen şahıs, motor arızası üzerine geri dönmek istedi. Ancak Bulgar gümrüğü yürür vaziyette olmayan aracı kabul etmeyince vatandaş ateşe verdi. Alev alev yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı

09 Eylül 2025 Salı 10:04

 Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye'ye giriş yapan şahıs, aracı motor arızası verince geri götürmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket kabiliyeti olmayan aracı geri kabul etmedi. Bunun üzerine şahıs, aracını Alikahya mevkiinde bulunan boş alana götürdü. Sürücü, aracını üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü 
  Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı duruma sinirlendiğini ve bu yüzden yakma kararı aldığını iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası: 488 polis sahaya indi Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası:...
Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler: Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler:...
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden okul çevrelerinde geniş denetim Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden okul çevrelerinde...
Yokuşta aşağı inerken kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı: 2'si çocuk 4 yaralı Yokuşta aşağı inerken kontrolden çıkan iş makinesi...
Ev soyanların sabıka kaydı şaşırttı Ev soyanların sabıka kaydı şaşırttı
Yargıtay, gazeteci Güngör Arslan cinayetinde beraat kararını bozdu Yargıtay, gazeteci Güngör Arslan cinayetinde beraat...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası:...
Kocaeli’de narkotik polisleri okul çevrelerini abluka altına aldı. 488 polis ekibinin sahaya indiği denetimlerde...

Haberi Oku