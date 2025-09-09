Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden okul çevrelerinde geniş denetim

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirdiği "Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında binlerce kişiyi sorguladı, 349 okul çevresi ve 232 umuma açık işyerini denetledi.

Çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulun ilk günü sahaya indi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 152 ekip ve 492 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, okul çevreleri ve öğrenci servisleri mercek altına alındı. Uygulama kapsamında; 349 okul çevresi denetlendi, 232 umuma açık işyeri kontrol edildi, 4 bin 185 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 34 metruk bina incelendi, 237 öğrenci servisi denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda, kural ihlali tespit edilen 5 servis aracına toplam 61 bin 215 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukları suça sürüklenmekten ve suç mağduru olmaktan korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı

İHA