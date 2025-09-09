Çiftçi, üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi

“ARAŞTIRMALAR YAPIN”
Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Artık üniversiteli oldunuz, üniversite hayatınız boyunca araştırmalar yaparak, sıradışı bir üniversite hayatı yaşamanızı öneriyorum. Ölene kadar eğitim-öğretim devam ediyor. Üniversite hayatını sadece bir diploma almak amacıyla geçirmeyin. Üniversite, normal yaşamınıza geçmek için önemli bir süreç. Arkadaş ortamınız çok önemli.
“ALLAH YOLUNUZU AÇIK EYLESİN”Emek vermek ve çaba sarf etmek lazım. Üniversite hayatınızda daha disiplinli ve özverili çalışmanız gerek. Ben, her birinize çok değer veriyorum. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere kıymet verdiğimiz için bu ortamları oluşturduk. Ben hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık eylesin, umarım umduğunuz üniversite günlerini yaşarsınız” ifadelerini kullandı. Program, günün anısına hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(Emre KAHRAMAN)