Çiftçi, üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya geldi

Eğitim Şehri Çayırova’da, Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlanıp hayallerine kavuşan öğrenciler, bugün, Belediye Kültür Salonu’nda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yle bir araya geldiler. ‘En güzel yatırım, eğitime yapılan yatırımdır’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden ve şehre bu noktada birçok çalışma kazandıran Başkan Çiftçi, hayallerine kavuşan öğrencilere, üniversiteyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

“ARAŞTIRMALAR YAPIN”

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Artık üniversiteli oldunuz, üniversite hayatınız boyunca araştırmalar yaparak, sıradışı bir üniversite hayatı yaşamanızı öneriyorum. Ölene kadar eğitim-öğretim devam ediyor. Üniversite hayatını sadece bir diploma almak amacıyla geçirmeyin. Üniversite, normal yaşamınıza geçmek için önemli bir süreç. Arkadaş ortamınız çok önemli.

“ALLAH YOLUNUZU AÇIK EYLESİN”