Çayırova Belediyesi’nden sezon öncesi bir galibiyet daha

GALLİNAT’TAN 21 SAYI
Üçüncü ve dördüncü periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumdaki akıcılığını yükselten Çayırova Belediyesi, mücadeleden 84-71 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 21 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Hakan Yapar’ın 14 ve Jamari Traylor’un 10 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.
“TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”
Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Türkiye Sigorta TBL sezonu öncesi hazırlık maçlarında rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek bir bir galip gelen Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızla gurur duyuyor, destek veren tüm sporsever hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)