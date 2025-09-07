Çayırova Belediyesi’nden sezon öncesi bir galibiyet daha

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yaklaşan yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak sahasında Haremspor’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, mücadeleden 84-71 galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Çayırova Belediyesi, hazırlık maçında, dün, ligin güçlü ekiplerinden Haremspor’u konuk etti. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde maça Roberto Gallinat, Ahmet Kutay Güneş, Hakan Yapar, Mehmet Alemdaroğlu ve Berkay Candan beşiyle başlayan temsilcimiz, ilk dakikalarda hücumda istediği işleri yapamasa da çeyreği 15-13 önde kapatmayı bildi. İkinci periyotla birlikte hücum ritmini yakalayan ve istediği skorları bulan Çayırova Belediyesi, 43-36’lık avantajla devre arasına girdi.

GALLİNAT’TAN 21 SAYI

Üçüncü ve dördüncü periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumdaki akıcılığını yükselten Çayırova Belediyesi, mücadeleden 84-71 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 21 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Hakan Yapar’ın 14 ve Jamari Traylor’un 10 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

“TAKIMIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Türkiye Sigorta TBL sezonu öncesi hazırlık maçlarında rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek bir bir galip gelen Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızla gurur duyuyor, destek veren tüm sporsever hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



(Ömer İLGEÇ)