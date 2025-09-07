Başkan Büyükakın’dan yeni eğitim yılı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 2025–2026 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini ileten Başkan Büyükakın “Yeni bir eğitim yılı başlıyor. Her başlangıç bir imkândır; kendini keşfetmenin, potansiyelini açığa çıkarmanın, hayallerine bir adım daha yaklaşmanın fırsatıdır. Bu yolculuğun en büyük sermayesi azim, en güçlü dayanağı da ahlaktır” dedi.

Günümüz dünyasında bilginin önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “Bilginin her zamankinden daha önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki, bilgiyle birlikte vicdan gelişmiyorsa, eksik kalır. Bugünün gençlerinin zihinlerle beraber yüreklerini de besleyecek bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji geliştiren el, önce insanı önemsemeli. Karar alan beyin, önce adaleti gözetmeli.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Eğitimi yalnızca desteklemiyor, adeta hayatın merkezine koyuyoruz. Bilgievlerimizle çocuklarımızı düşünmeye teşvik ediyoruz. Akademi Lise programlarımızla gençlerin yönünü bulmasına yardımcı oluyoruz. Gençlik merkezlerimizde üretmeye, konuşmaya, anlamaya alan açıyoruz.

Kıymetli veliler; geleneklerinden kopmamış, saygı ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmek için verdiğiniz emek paha biçilemez. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras, örnek bir duruş ve sağlam bir karakterdir. Bu süreçteki fedakârlıklarınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum.

Değerli öğretmenlerimiz; kalemle yazılan her harf, gönülde bir iz bırakır. Bugünün gençlerine aktardığınız her değer, yarının Türkiye’sine atılmış güçlü bir temel olacaktır. Hep birlikte, medeniyetimizin ruhunu taşıyan bir nesil yetiştirme yolunda el birliğiyle yürümeye devam edeceğiz.

Sevgili öğrenciler; öğrenmek bir merdivendir. Her basamağında emek vardır. Hayal kuran, çalışan, pes etmeyen herkes bu merdiveni çıkar. İçinizdeki cevheri küçümsemeyin. Kendi hikâyenizi yazmak için bugün en doğru gündür.

Yeni eğitim öğretim yılınızın sağlıkla, huzurla, başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Her birinize güveniyoruz. Çünkü bu ülkenin en güçlü umudu sizsiniz.”



