Railport’un çevre yolları asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Railport İntermodal Lojistik Terminali’ne ulaşımı kolaylaştırmak için altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Asya ile Avrupa’yı buluşturacak stratejik terminal, Kocaeli’yi küresel lojistiğin en önemli üslerinden biri haline getirmeye hazırlanıyor.

1.800 METRELİK YENİ YOL AĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe ilçesinde inşa edilen Railport Terminali’ne kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla başlatılan çevre yolu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaklaşık 1.800 metre uzunluğundaki yol güzergâhında, alt temel ve temel serimi tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serim işlemlerine geçildi.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Bölgenin lojistik kapasitesini artıracak bu yeni yollar sayesinde, ağır tonajlı araçların terminale daha hızlı ve güvenli ulaşımı sağlanacak. Aynı zamanda Kartepe ve çevresindeki yerleşim bölgelerinin trafik yükü azaltılarak, kent içi ulaşımda konfor ve güvenlik artırılacak.

KOCAELİ’NİN GELECEĞİNE DEĞER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir içi ulaşımı değil, uluslararası lojistik ağlarını da destekleyen vizyoner projelere imza atmaya devam ediyor. Railport çevresindeki yol yapım çalışmaları, kentin ekonomik potansiyelini güçlendiren ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ, KÜRESEL TİCARETİN YENİ MERKEZİ OLUYOR

Railport’un faaliyete geçmesiyle birlikte Kocaeli’nin uluslararası ticaretteki stratejik rolü daha da pekişecek. Lojistik sektörüne büyük ivme kazandıracak bu terminal, hem kent ekonomisine hem de ülke genelindeki ticari hacme önemli katkılar sağlayacak.

ALTYAPIDAN EKONOMİYE UZANAN HİZMET ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarını sadece bir ulaşım projesi olarak değil, kentin kalkınmasına yön veren bütüncül bir kalkınma stratejisinin parçası olarak hayata geçiriyor. Railport çevre yolları bu anlayışın somut örneklerinden biri olarak, Kocaeli’nin geleceğine değer katıyor.



(Ömer İLGEÇ)