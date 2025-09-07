banner1190
İzmit Körfezi’ne temizlik kalkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dur durak demeden İzmit Körfezi’ni temizliyor. Deniz çöplerini önleyici bariyer sistemleri ve temizlik araçlarıyla kapsamlı bir çevre koruma çalışması yürüten ekipler, bugüne kadar toplam 1.880 metreküp atığın deniz ekosistemine karışmasını engelledi.

07 Eylül 2025 Pazar 09:35

 İZMİT KÖRFEZİ DÖRT KOLDAN TEMİZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; sanayileşme, yoğun nüfus ve deniz taşımacılığı gibi etkenler nedeniyle korunması büyük önem taşıyan İzmit Körfezi’nin temizliğini dört koldan sürdürüyor. Kapsamlı çalışmalar yürüten ekipler, 130 km’lik kıyı şeridi boyunca çeşitli çevresel tehditlerle karşı karşıya kalan Körfez’in sağlığını korumak için canla başla çalışıyor.

 

DENİZ ÇÖPLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN KAPSAMLI PROJE

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen “Deniz Çöplerinin Temizlenmesi Projesi” ile deniz çöplerinin denize ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, derelere kurulan sabit bariyer sistemleriyle çöplerin denize ulaşması önleniyor. Diğer yandan ise deniz yüzeyindeki atıklar özel temizlik tekneleriyle, kıyı bölgelerindeki çöpler ise amfibi sulak alan araçlarıyla toplanıyor.

 

BARİYERLER ÇÖPLERİN DENİZE ULAŞMASINI ENGELLENİYOR

Özellikle yağışlar sonrası İzmit Körfezi’ne dökülen Kumla ve Kiraz derelerinde kurulan sabit bariyerler sayesinde, deniz kirliliğinin önüne geçiliyor. Bariyerlerde biriken atıklar, amfibi araçlarla toplanarak Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin çalışmalarıyla kamyonlara yükleniyor. Aynı zamanda bu atıklar, sıfır atık prensibi doğrultusunda ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor.

 

1.880 METREKÜP ATIK ENGELLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı doğrultusunda İzmit Körfezi’ni deniz süpürgeleri ile temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 2016 yılından itibaren uygulanan dere bariyerleri sayesinde ise bugüne kadar toplam 1880 metreküp atığın deniz ekosistemine karışması engellendi. Bu çalışmalar, Körfez’in temizliğini ve canlı yaşamını güvence altına alarak bölge ekosisteminin sağlıklı kalmasına önemli katkılar sağlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

