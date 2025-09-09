banner1190
ASAYİŞ:
Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler: "Mücadeleye devam edeceğiz"

İstanbul'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve evlatlarını kaybeden aileler Kocaeli'de yürüyüş düzenledi.

Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler:

09 Eylül 2025 Salı 10:03

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve evlatlarını kaybeden aileleler yürüyüş düzenlendi. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, İzmit yürüyüş yolunun sonuna kadar devam etti. Yürüyüşe Hodri Meydan taraftar grubu da destek verdi. Açıklamalarda bulunan Derya Umman "Oğlumu geri verin" diyerek feryat etti.  
 
  "Bugün okullar açıldı ve benim çocuğum okula gidemedi" 
  "Bugün okullar açıldı ve benim çocuğum okula gidemedi, bu çok acı bir şey" diyen Minguzzi, "Misafir olarak kaldığım bir ailenin evinde sabah 9 gibi uyandım evin yanında bir okul olduğunu bilmiyordum. Mikrofondan muhtemelen okul müdürüydü haydi çocuklar sıraya ara ara isim söylüyordu, Zeynep, Ayşe, Ahmet. 3 kere Ahmet ismini duydum. Bugün okullar açıldı ve benim çocuğum okula gidemedi, bu çok acı bir şey. Hepimiz çok acılı aileleriz, gerçek hayatta gerçekten yaşamıyoruz yarı ölü gibiyiz. Bu yaşadığımız normal değil. Yüzümü yıkadım bir kahve yaptım kendime İnstagram'a girdim iki polis şehit olmuş. Bu yapan 16 yaşında 'iblis diyoruz biz onlara' öyle değil mi? Bakın onlar durmuyor biz de durmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Benim hiçbir şeyden korkum yok, canımdan can gitmiş zaten. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum, hiç durmaya niyetim yok" ifadelerine yer verdi.  
 
  "Türk gençliğine çok güveniyorum" 
  Yasemin Minguzzi, "Kocaeli'nde ki gençleri 2 Ekim'de Ahmet'in davasına bekliyorum. Özellikle gençler, neden gençler diyorum? Türk gençliğine çok güveniyorum. Binin otobüse gelin. Destek olun. Sizin bağırmalarınız mahkeme salonlarına kadar geliyor ve öyle bir destek alıyorum ki sizden. 2 Ekim'de benim içinde ağır olacak çünkü katillerin 4'ü birden geliyor ve yüz yüze olacağız. Aramızda inanın 2 metre mesafe bile yok. Ne kadar kalabalık olup ne kadar sesimizi duyurursak o kadar&nbsp;iyi&nbsp;olacak" dedi. 
 
  "Suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır" 
  "Suça sürüklenen çocuklar diye adlandırıyorlar ama suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır" açıklamalarında bulunan Orhan Umman, "Evladımızı kaybettik bizde suça sürüklenen çocuklar diye adlandırıyorlar ama suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır. 3 kişi tarafından darp edilerek vefat etti benim oğlum, bizde adalet için buradayız. 2 yıl yatıp dışarı çıktı bir tanesi, oğlumu verin" dedi. 


İHA
