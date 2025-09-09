Geleceğin yıldızları Darıca’da buluştu

SANTRA VURUŞU BAŞKAN BIYIK’TAN
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da turnuvanın açılışına katılarak santra vuruşunu gerçekleştirerek turnuvanın başlangıcını yaptı. Fair play vurgusu yapan ve tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Yusuf Mahir Bulut evladımızın adını yaşatmak ve gençlerimize spor sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediğimiz bu turnuvada ülkemizin önemli kulüplerinin alt yapı takımlarını Darıca’da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Genç sporcularımıza değer veriyoruz. Bölgemizin takımlarında oynayan gençleri ülkemizin önemli kulüpleriyle buluşturuyoruz. Gelecekleri için önemli bir fırsat olan bu turnuva genç yeteneklerin keşfedilmesine de katkıda bulunuyor. Kazananın dostluk olduğu, sakatlığın olmadığı bir turnuva olmasını temenni ediyorum” dedi.
ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU
Temmuz ayında hayatını kaybeden amatör futbolcu Yusuf Mahir Bulut anısına düzenlenen ve Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvanın final maçını ise eski ünlü hakem Deniz Ateş Bitnel yönetti. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin 12 yaş altı takımların katıldığı turnuvada şampiyon Fenerbahçe olurken ikinciliği Galatasaray üçüncülüğü ise Beşiktaş aldı.
(Emre KAHRAMAN)