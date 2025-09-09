banner1190
Geleceğin yıldızları Darıca’da buluştu

Türkiye’nin önemli kulüplerinin altyapı takımları Darıca’da sahaya çıktı. 450 genç futbolcunun mücadele ettiği ve santra vuruşunu Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Turnuvanın finalini FIFA kokartlı eski hakem Deniz Ateş Bitnel yönetirken şampiyon Fenerbahçe oldu.

09 Eylül 2025 Salı 09:56

 Darıca Belediyesi, Türk futbolunun geleceği için önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin köklü kulüplerinin alt yapı takımlarının da yer aldığı Yusuf Mahir Bulut Anısına Futbol Turnuvası, hafta sonu Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Turnuvada 450 genç sporcu sahaya çıkarken Darıca ve Gebze bölgesindeki takımlar ile Kocaelispor’un altyapısından da futbolcuların mücadele ettiği turnuva birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

SANTRA VURUŞU BAŞKAN BIYIK’TAN

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da turnuvanın açılışına katılarak santra vuruşunu gerçekleştirerek turnuvanın başlangıcını yaptı. Fair play vurgusu yapan ve tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Yusuf Mahir Bulut evladımızın adını yaşatmak ve gençlerimize spor sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediğimiz bu turnuvada ülkemizin önemli kulüplerinin alt yapı takımlarını Darıca’da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Genç sporcularımıza değer veriyoruz. Bölgemizin takımlarında oynayan gençleri ülkemizin önemli kulüpleriyle buluşturuyoruz. Gelecekleri için önemli bir fırsat olan bu turnuva genç yeteneklerin keşfedilmesine de katkıda bulunuyor. Kazananın dostluk olduğu, sakatlığın olmadığı bir turnuva olmasını temenni ediyorum” dedi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU

Temmuz ayında hayatını kaybeden amatör futbolcu Yusuf Mahir Bulut anısına düzenlenen ve Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvanın final maçını ise eski ünlü hakem Deniz Ateş Bitnel yönetti. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin 12 yaş altı takımların katıldığı turnuvada şampiyon Fenerbahçe olurken ikinciliği Galatasaray üçüncülüğü ise Beşiktaş aldı.

