ASAYİŞ:
Yokuşta aşağı inerken kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan iş makinesi, önce 2 otomobile ardından bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

09 Eylül 2025 Salı 10:01

 Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki 54 AGS 534 plakalı otomobile, daha sonra içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu 41 TO 803 plakalı otomobile çarptı. 
  Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi. Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
  İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtar çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
