Darıca’da Aile Yılı’na özel festival

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından Darıca Belediyesi de aile kurumunu güçlendirmek ve toplumsal birlikteliği artırmak amacıyla özel projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek “Gönül Birliği Festivali”, 13 Eylül Cumartesi günü Dudayev Sahili’nde bulunan Darıca Balıkçısı önünde gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te başlayacak festival, akşam 19.00’a kadar devam edecek. Festival kapsamında yetişkin ve çocuk atölyeleri, ailelerin katılacağı yarışmalar, sahne performansları ve eğlence alanları yer alacak. Etkinlik, tüm Darıcalılara açık olacak.

AİLECE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRECEĞİZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” çerçevesinde düzenlenen festivale tüm Darıcalıları davet ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak bu vizyon doğrultusunda aile bağlarını güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Gönül Birliği Festivali’nde hemşehrilerimizle bir araya gelerek ailece güzel bir gün geçireceğiz. Tüm halkımızı bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.



(Emre KAHRAMAN)