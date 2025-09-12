Darıca’da Aile Yılı’na özel festival

AİLECE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRECEĞİZ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” çerçevesinde düzenlenen festivale tüm Darıcalıları davet ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak bu vizyon doğrultusunda aile bağlarını güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Cumartesi günü düzenleyeceğimiz Gönül Birliği Festivali’nde hemşehrilerimizle bir araya gelerek ailece güzel bir gün geçireceğiz. Tüm halkımızı bu anlamlı etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.
(Emre KAHRAMAN)