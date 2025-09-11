banner1190
Başkan Ömeroğlu’ndan Hem Sağlığa Hem Tarihe Dokunan Hizmetler

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve kentin değerlerini geleceğe taşıyacak önemli çalışmaları yerinde inceledi. Bir yandan sağlık alanında ulaşım ve park sorununa çözüm üretilirken, diğer yandan tarihi dokunun korunmasına yönelik projeler hızla sürüyor.

11 Eylül 2025 Perşembe 11:53

 HASTANE ÖNÜNDE YENİ PARK ALANI VE DURAK
Dilovası Devlet Hastanesi’nde vatandaşların uzun süredir yaşadığı park sıkıntısını gidermek amacıyla başlatılan alan genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla otopark kapasitesi artırılırken, vatandaşlara daha düzenli ve konforlu bir park imkânı sağlanacak. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ramazan Ömeroğlu, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanırken ulaşım ve park konusunda sorun yaşamamaları bizim için çok önemli. Bu nedenle Dilovası Devlet Hastanemizin otoparkını genişletiyor, zemini asfaltlayarak daha konforlu hale getiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin hastaneye ulaştıklarında gönül rahatlığıyla araçlarını park edebilmeleridir.” dedi.
TARİHİ DOKUYA SAHİP ÇIKILIYOR
Başkan Ömeroğlu, aynı gün ilçenin kültürel miras alanlarından biri olan Tavşancıl Mahallesi’nde devam eden sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek, teknik ekipten bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında, tarihi sokakların özgün yapısı korunarak modern ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Restorasyon sonrası Tavşancıl’ın tarihi sokakları, hem ilçe halkına hem de ziyaretçilere estetik, güvenli ve ferah bir ortam sunacak.
Başkan Ömeroğlu, “Dilovası’nın en önemli değerlerinden biri olan Tavşancıl Mahallemizde tarihi dokumuzu koruyarak geleceğe taşıyoruz. Amacımız, ilçemizi sadece bugüne değil yarınlara da hazırlamaktır. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Tavşancıl, kültürel zenginliğiyle bölgemizin cazibe merkezi haline gelecek.” ifadelerini kullandı.
“HER ALANDA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”
Hem sağlık alanında hem de kültürel mirasın korunmasında önemli adımlar atan Başkan Ömeroğlu, belediye olarak vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik verdiklerini vurgulayarak, “Dilovası’nı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

(Erkan ERENLER)
