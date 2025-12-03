OYAK Çimento Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan, Everest Base Camp Tırmanışını Başarıyla Tamamladı OYAK Çimento’nun Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Tepesindeki Base Camp tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi.

03 Aralık 2025 Çarşamba 10:55