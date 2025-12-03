OYAK Çimento Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan, Everest Base Camp Tırmanışını Başarıyla Tamamladı

03 Aralık 2025 Çarşamba 10:55
Türkiye çimento ve beton sektörünün lider markası OYAK Çimento'nun Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan, 5.364 metre yüksekliğindeki Everest Base Camp (EBC) tırmanışını başarıyla tamamladı. Çalışanlarının bireysel başarılarını kurumun ortak gücü olarak değerlendiren ve teşvik eden CIMPOR ve OYAK Çimento, Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan’a Everest Base Camp tırmanışında sponsor olarak destek verdi. CIMPOR ve OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “TCC Group Holdings bünyesinde bulunan CIMPOR ve OYAK Çimento olarak, sürdürülebilir büyüme, yüksek performans ve insan odaklı bir çalışma kültürüyle hareket etmeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bireysel başarılarını kurumun ortak gücü olarak değerlendiriyor, her yükseklikte ve her koşulda aynı inanç, güç ve hedefle ilerliyoruz OYAK Çimento Adana Fabrika Direktörümüz Mustafa Turan'ı zirve yolculuğundaki çaba ve başarısından ötürü yürekten kutluyoruz.” OYAK Çimento Adana Fabrika Direktörü Mustafa Turan bu önemli başarı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Bu tırmanışı başarıyla tamamlamanın yanı sıra; OYAK Çimento’yu temsil etmiş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyor, her adımı heyecan dolu bu tırmanışa destek veren şirketimize ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kariyer hedeflerimiz iş dünyasında ilerlemek ve değer katmak üzerine kuruluyken, bireysel yaşam amacım hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi geliştirmek. Tırmanışlarımı bu nedenle benim için bir spordan çok, sabrı, dayanıklılığı, ekip olmayı ve doğanın muhteşemliğini hissettiren bir yolculuk olarak görüyorum. Yetmiş yaşıma kadar her yıl 4.000 metre üzerinde bir dağa tırmanmayı hedefliyorum. 2023’te Ağrı’ya, 2024’te Cilo ve Süphan’a, 2025’te ise Everest Base Camp ve Kalapatar’a çıktım. Bu yolculuklar bana sınırlarımı tanımayı, gerektiğinde aşmayı, krizlerde sakin kalmayı ve hayatın basit detaylarının ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Her zirve, fiziksel bir başarıdan çok, yeni bir içsel keşif ve kişisel gelişimin farklı bir basamağı oluyor. Bu nedenle dağlar hem yaşam hem de liderlik yolculuğumda en büyük ilham ve güç kaynağım oldu.” CIMPOR / OYAK Çimento Hakkında: Türkiye Çimento ve Beton sektöründe ilklerin temsilcisi olan OYAK Çimento, bugün geldiği noktada güçlü finansal performansı, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve yenilikçi uygulamaları ile endüstrinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bir yandan Türkiye pazarındaki lider konumunu sürdürürken, geleceğe yönelik daha da büyük hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Küresel çimento ihtiyacını analiz ederek yeni pazarlara yatırım yapma, yenilikçilik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama hedefi, şirketteki bu büyük dönüşümün temelini oluşturuyor. Portekiz'in en eski ve köklü çimento markası CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının 2019 yılında satın alınması, OYAK Çimento'nun uluslararası arenadaki varlığını daha da genişletme yönündeki önemli adımlarından biriydi. 2024 ise CIMPOR ve OYAK Çimento için Türkiye çimento sektörüne 2,15 milyar USD yatırım yapan küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi adım attıkları bir yıl oldu. Bu birleşme sonrasında, dünya çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük çimento üreticisi konumuna gelen TCC Group altında faaliyet göstermeye başlayan ve küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe OYAK Çimento markası ile faaliyet gösteriyor. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerleyen şirket, bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensipleri doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyor.