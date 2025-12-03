GENEL:
Büyükşehir'de online hizmetler artık “engelsiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin online hizmetlere 7/24 engelsiz erişimini sağlamak amacıyla web sitelerine erişilebilirlik panelini entegre etti.

03 Aralık 2025 Çarşamba 14:37

 BÜYÜKŞEHİR HİZMETLERİNE 7/24 “ENGELSİZ” ERİŞİM

Toplumun her kesimine eşit hizmet sunma anlayışıyla projelerini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için web sitelerini daha erişilebilir hale getirdi. Sosyal hayata katılımda her vatandaşı desteklemek ve günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir’e ait 30 web sitesine engelsiz erişim sağlandı.

 

ULUSLARARASI STANDARTLARDA “ERİŞİLEBİLİRLİK”

Büyükşehir tarafından uluslararası standartlarda yazılımı geliştirilen web eklentisiyle dijital kapsayıcılığı artırmak ve herkesin online hizmetlere kolay erişimini sağlamak amacıyla belediyenin resmi internet siteleri uluslararası erişilebilirlik kriterlerine uygun hale getirildi. Görme, işitme, motor ve bilişsel farklılıkları olan bireyler için geliştirilen 22 farklı moda sahip bu sistem ekran okuyucu desteği, altyazı, sadeleştirilmiş arayüz, disleksi dostu yazı tipi, kontrast ayarları ve klavye navigasyonu gibi pek çok özelliği içeriyor.

 

30 WEB SİTESİNDE ERİŞİM ENGELSİZ VE KOLAY

Kurumsal web sayfası Kocaeli.bel.tr’nin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK),

Büyükşehir’in sunduğu gençlik hizmetleri başvurularında ve tahirbuyukakın.com gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde aktif hizmet veren 30 web sitesinde engelsiz erişimle kolaylık sağlanıyor. Bu sayede her birey, işlemlerini bağımsız ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor böylece şehirde yaşam kalitesini yükseltmek ve herkese eşit hizmet sunmak adına önemli bir adım atılıyor.


(Erkan ERENLER)

