Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi

TARTIYLA KONTROL SAĞLANIYOR
Vatandaşlardan gelen talepler ve planlanan çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerine koydukları elektronik tezgahlarla da vatandaşların aldığı ürünün fiyatını kontrol etmesini sağlıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini semt pazarlarında yer alan Çayırova Zabıta noktası ya da belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.
(Emre KAHRAMAN)