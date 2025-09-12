İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Zabıtası’ndan pazar denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında denetim gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici hakları korunuyor.

Çayırova Zabıtası'ndan pazar denetimi

12 Eylül 2025 Cuma 10:01

 Çayırova Zabıtası, ilçedeki semt pazarlarında denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bugün, Akse Mahallesi’nde bulunan Kapalı Semt Pazarı’nda denetim gerçekleştirdi. Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına, pazar tezgahlarında etiket, gramaj, kalite ve etiket uyum kurallarını denetleyen ekipler, aynı zamanda tezgah sınırları kontrolleri de yaptı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafını ilgili konularda uyarırken, tespit edilen aksaklıklara yönelik de idari ceza işlemleri gerçekleştirildi.

 

TARTIYLA KONTROL SAĞLANIYOR

Vatandaşlardan gelen talepler ve planlanan çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerine koydukları elektronik tezgahlarla da vatandaşların aldığı ürünün fiyatını kontrol etmesini sağlıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini semt pazarlarında yer alan Çayırova Zabıta noktası ya da belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek
Darıca Belediyesi’nden Can Dostlarımıza Mama ve Su Desteği Darıca Belediyesi’nden Can Dostlarımıza Mama...
Başkan Ömeroğlu’ndan Hem Sağlığa Hem Tarihe Dokunan Hizmetler Başkan Ömeroğlu’ndan Hem Sağlığa Hem Tarihe...
Çayırova’da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği Çayırova’da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye...
Çiftçi, yapımı devam eden projeleri inceledi Çiftçi, yapımı devam eden projeleri inceledi
Geleceğin yıldızları Darıca’da buluştu Geleceğin yıldızları Darıca’da buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Geleceğin bilim insanları Darıca’da yetişecek
Darıca Belediyesi, ilkokul öğrencileri için “Robotik Kodlama ve STEM/Maker Atölyeleri”ni başlatıyor....

Haberi Oku