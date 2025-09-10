Çiftçi, yapımı devam eden projeleri inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve tamamlandığında Çayırova’ya sınıf atlatacak projelerde, imalat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün, gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde, Çayırova’nın vizyon projelerinde devam eden çalışmaları inceledi. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği kent meydanı projesini yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“HER AŞAMASINI ÖZENLE TAKİP EDİYORUZ”

Kent Meydanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, “Kent meydanı projemizin her aşamasını özenle takip ediyoruz. Çayırova’mızın kalbine kazandırdığımız bu eser, sadece bir meydan değil; buluşmaların adresi, etkinliklerin merkezi ve şehrimizin yeni simgesi olacak” dedi. Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.

“ÇAYIROVA’DA SPOR, SADECE BİR HOBİ DEĞİL”

Kent meydanında yaptığı incelemelerden sonra, Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Gençliğe ilham, Çayırova’ya değer katan spor kompleksi. Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikamızda adım adım sona yaklaşıyoruz. Kısa süre içinde hizmete açacağımız bu modern tesis, Çayırova’nın spor vizyonunu yeni bir seviyeye taşıyacak. Modern altyapısı, antrenman sahaları ve sporcu gelişim alanlarıyla burası, genç yeteneklerimizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Çayırova’da spor sadece bir hobi değil, bir gelecek vizyonu.”

7’DEN 70’E TÜM ÇAYIROVALILAR FAYDALANACAK

Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak ve 11 branştan sporcunun antrenman yapılmasına olanak sunacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbolseverleri konuk edecek. Atatürk Mahallesi’nde 5 dönüm arazide inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.

“SADECE BİR BİNA DEĞİL, BİR VİZYON YÜKSELİYOR”

Başkan Çiftçi, son olarak Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve Çayırova’nın eğitim ile spor altyapısını güçlendirecek projeler arasında yer alan Çayırova Spor Lisesi inşaatını inceledi. Yurt ve derslik binasında kaba inşaatı tamamlanan ve spor salonu alanında inşaatı devam eden proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Sporun, eğitimin ve mühendisliğin buluştuğu bu projede; sadece bir bina değil, bir vizyon yükseliyor. Gençliğe yapılan her yatırım, geleceğe atılan sağlam temeldir. Gecemizi gündüzümüze katarak, hayata geçirdiğimiz spor lisemizi, ilçemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

300 ÖĞRENCİYE YATILI HİZMET VERECEK

Yapımına hızla devam edilen ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek Spor Lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.



(Ömer İLGEÇ)