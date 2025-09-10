banner1190
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çifte cinayetin katil zanlısı yaşı küçük oğlu çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Dursune Bilgili (50) ve kızı Havva Nur Anzerli'nin (5) öldürülmesine ilişkin 18 yaşından küçük M.İ.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlının Dursune Bilgili'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Çifte cinayetin katil zanlısı yaşı küçük oğlu çıktı

10 Eylül 2025 Çarşamba 11:44

 Olay, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi. 
 Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.'nin işlediğini tespit etti. M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Bombalı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı Bombalı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı
Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı Motor arızası veren yabancı plakalı aracını...
Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası: 488 polis sahaya indi Kocaeli’de okul çevrelerine narkotik ablukası:...
Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler: Aileler, kaybettikleri evlatları için yürüdüler:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını...
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir kişi, 5'inci kattan atlayarak hayatını...

Haberi Oku