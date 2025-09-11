banner1190
Kuyumculuk davası 11'inci yılına girdi: Savcı 4 sanık için beraat, 4 yöneticiye hapis cezası talep etti

Kocaeli'de 2014 yılında onlarca vatandaşı mağdur eden kuyumculuk davası 11'inci yılına girerken, 22. celsede savcı mütalaasını sundu. 4 sanık için beraat, 4 şirket yöneticisi için ise toplam 79 kez 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 1 ila 7 yıl hapis ve adli para cezası talep edildi.

11 Eylül 2025 Perşembe 15:20

 Edinilen bilgiye göre, 26-27 Haziran 2014'te onlarca kişiyi mağdur eden kuyumculuk şirketine ilişkin dava 11'inci yılına girerken, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22. celsede cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanıkların İzmit'te faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinde uzun yıllardır esnaflık yaptıkları, müşterilerin güvenini kazanarak altın ve dövizlerini yatırım veya güvenlik gerekçesiyle emanet aldıkları, karşılığında kartvizit üzerine yazılı belge verdikleri ancak daha sonra iş yerini kapatıp ortadan kaybolarak mağdurları zarara uğrattıkları ifade edildi. 
 
  Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu 
  Cumhuriyet savcısı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin emsal kararlarına atıf yaparak, somut olayda 'dolandırıcılık' suçunun unsurlarının oluşmadığını, eylemlerin TCK'nın 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu belirtti. 
 
  Beraat talep edilen sanıklar 
  Savcı, şirketin yöneticisi olmayan Esengül Uludağ, Perihan Tüysüz, Turgay Tüysüz ve Melike Zortaş hakkında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Ayrıca, bazı sanıklar yönünden Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edilerek, beraat gerektiği vurgulandı. 
 
  Ceza talep edilen sanıklar 
  Şirketin yöneticileri olan Cengiz Tüysüz, Turgut Tüysüz, Yüksel Hancızade ve Cemalettin Albayrak hakkında ise 79 müştekiye karşı işlenen eylemler nedeniyle TCK'nın 155/2. maddesi kapsamında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Buna göre sanıkların her biri için 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası öngörüldü. 
 
  11 yıllık dava karar celsesi için ertelendi 
  Sanık Cengiz Tüysüz'ün avukatı Hakan Ruşen Arda, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, savunma için ek süre talep etti. Katılan vekilleri de mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre isteyince mahkeme heyeti duruşma ertelendi. 


