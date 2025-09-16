İLÇE HABERLERİ:
Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programı, yoğun katılımla gerçekleşti.

16 Eylül 2025 Salı 14:42

 PROTOKOLDEN GENİŞ KATILIM
Dilovası Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Koç, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yusuf Turhan, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ
Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hazreti Peygamber’in hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı.
İLÇE VE İL MÜFTÜLERİNİN KONUŞMALARI
İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Koç, Mevlid-i Nebi’nin birlik ve beraberlik mesajını vurguladı. Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise genç nesillere sahih dini bilgiyi aktarmanın önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizi Kur’an ve sünnetle buluşturmak hepimizin görevidir” dedi.
BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ANLAMLI MESAJ
Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuşmasında Peygamber Efendimizin rahmet, ahlak ve hoşgörüsünü hatırlamanın önemini vurguladı. Ömeroğlu, “Peygamber Efendimizin örnek ahlakını yaşatmak, onun merhamet ve şefkat anlayışını gündelik hayatımıza taşımak hepimizin görevidir. Dualarımız, sadece kendi huzurumuz için değil, aynı zamanda Filistin ve Gazze’de zulüm gören kardeşlerimizle birlikte yükselmektedir. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftası’nın, toplumumuzda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
KAYMAKAM KUBİLAY’DAN SEVGİ VE KARDEŞLİK VURGUSU
Kaymakam Dr. Metin Kubilay, Mevlid-i Nebi’nin insanlık için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bu müstesna günler, Efendimize olan sevgimizi pekiştireceğimiz ve kardeşlik duygularımızı güçlendireceğimiz günlerdir” dedi.
MÜFTÜLERE HEDİYE TAKDİMİ
Program kapsamında Başkan Ömeroğlu ve Kaymakam Kubilay, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Koç ve Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’na teşekkür ve takdir amacıyla hediyelerini takdim etti.
YAZAR MUSTAFA TURAN’DAN KONFERANS
Programın sonunda Araştırmacı-Yazar Mustafa Turan, “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” konulu bir konferans verdi. Katılımcılar konferansı ilgiyle takip etti ve program dualarla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)
