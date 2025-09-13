İstanbul Autodrom’da Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası Başladı

İSTANBUL-GEBZE GAZETESİ Türkiye’nin önde gelen elektrikli ve hibrit araç organizasyonlarından biri olan 6. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, İstanbul Autodrom’da başladı. 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler satışta olan ya da henüz piyasaya çıkmamış elektrikli ve hibrit modelleri test etme fırsatı buluyor.

Zeplin Car Rental’in Satış Müdürü Hamdi Ayaz

Zeplin Car Rental’in Asc Manager Satış Müdürü Hamdi Ayaz, Mercedes sürüşlerinde katılımcılara destek verdi.

Karsan Ürün Sorumlusu Alihan Cengiz

Karsan, etkinliğe e-JEST modeliyle katıldı. Firma adına Ürün Sorumlusu Alihan Cengiz, markanın elektrifikasyon süreci ve üç kıtaya yayılan global ağ yapılanması hakkında bilgi verdi.

Dolubatarya YouTube kanalı kurucusu Bilal Akgündüz

Elektrikli araç piyasasında tanınan Dolubatarya YouTube kanalının kurucusu Bilal Akgündüz ve ekibi de Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’na katıldı. Etkinlik alanında Akgündüz ile gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye’de hızla gelişen elektrikli araç ekosistemi, kullanıcı deneyimleri ve sektörün geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar, pist üzerinde araçları test ederek performans ve sürüş deneyimini yakından inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca etkinlikte markaların ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmeler de yapılıyor.

Etkinlik, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek