İstanbul Autodrom’da Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası Başladı

Zeplin Car Rental’in Asc Manager Satış Müdürü Hamdi Ayaz, Mercedes sürüşlerinde katılımcılara destek verdi.Karsan Ürün Sorumlusu Alihan Cengiz
Karsan, etkinliğe e-JEST modeliyle katıldı. Firma adına Ürün Sorumlusu Alihan Cengiz, markanın elektrifikasyon süreci ve üç kıtaya yayılan global ağ yapılanması hakkında bilgi verdi.Dolubatarya YouTube kanalı kurucusu Bilal Akgündüz
Elektrikli araç piyasasında tanınan Dolubatarya YouTube kanalının kurucusu Bilal Akgündüz ve ekibi de Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’na katıldı. Etkinlik alanında Akgündüz ile gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye’de hızla gelişen elektrikli araç ekosistemi, kullanıcı deneyimleri ve sektörün geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Katılımcılar, pist üzerinde araçları test ederek performans ve sürüş deneyimini yakından inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca etkinlikte markaların ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmeler de yapılıyor.
Etkinlik, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.