İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’teki kentsel dönüşümü başlatacağı mahalleler belli oldu. Buna göre Körfez, Kadıköy ve Karabaş Mahalleleri’ndeki 1.672 bağımsız bölüm dönüştürülecek.

İzmit'te üç mahallede dönüşüm işte böyle olacak

17 Eylül 2025 Çarşamba 15:42

BAŞKAN BÜYÜKAKIN AÇIKLADI

Kocaeli’deki büyük dönüşüme imza atmaya hazırlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısı ile kentsel dönüşüm çalışmalarının nerelerden başlatılacağını ilçe ilçe açıkladı. Yapılan çalışma sonucu, İzmit ilçedeki hangi mahallelerin ilk etapta dönüştürüleceği de ortaya çıktı. Buna göre Körfez Mahallesi’ndeki 401, Kadıköy Mahallesi’ndeki 928 ve Karabaş Mahallesi’ndeki 343 bağımsız birim dönüştürülecek. İzmit’te dönüştürülecek toplam bağımsız birim sayısı 1.672 olarak belirlendi.

 

ATATÜRK BULVARI DA VAR

Kocaeli’de deprem riskinin en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alan, Kadıköy Mahallesi’nde bulunan ve Atatürk Bulvarı olarak bilinen bölgedeki dönüşüm, 41.544 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. Burada 928 bağımsız birim dönüştürülecek. Karabaş Mahallesi’nde, Kocaeli Adliyesi’nin hemen karşısındaki 11.024 metrekarelik alanda yapılacak dönüşüm sonucu 343 bağımsız birim, yenilenecek. Körfez Mahallesi’ndeki 401 bağımsız birimin dönüşümü ise 33.581 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek.

(Erkan ERENLER)

