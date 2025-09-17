GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, Gölcük için yeni müjdeler verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından modern şehircilik anlayışıyla inşa edilen yeni Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tanıtım programı gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Eski terminalin olduğu bölgede Gölcük’e yeni donatı alanları kazandırılacak” dedi.

Başkan Büyükakın, Gölcük için yeni müjdeler verdi

17 Eylül 2025 Çarşamba 09:54

 MODERN ULAŞIM İMKANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara konforlu, güvenli, erişilebilir bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayışla Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali, ilçenin ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunacak yeni bir merkez olarak hayata geçirildi. Seferlerin başladığı yeni otogar tanıtım programı Başkan Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşti.

 

BÖLGE HALKI DA KATILDI

Tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Hayri Baraçlı, Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: İŞİMİZ ÇOK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tanıtımda yaptığı konuşmasında, şehrin girişinin ilk yapılarından birinin terminal olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Eski terminalin olduğu bölgede Gölcük’ün yeni bir donatı kazanacak imkânı ortaya çıkacak. O bölgede en uygun kullanımın ne olacağına karar vereceğiz. Şehirciliği yönetirken bu kritik kararları almak kolay olmuyor. Biz bütün bu işleri yaparken, dikkat ettiyseniz hiç temel atma töreni yapmıyoruz. O kadar fazla iş var ki, yetişmek mümkün değil. Biz böyle gördük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize millete hizmet etmek için gece gündüz çalışın dedi. Biz de O’nun bu sözünü, hedef olarak belirledik.

 

BAHANE ÜRETMEDE NOBEL ALIRLAR

24 saatimiz bu çalışmalar ile geçiyor. Mesela biz, tatil bize yakışıyor demiyoruz. Sadece çalışıyoruz. Ve eserde görünür ne yapıldığı. İşte eser burada. Adamların hayatı ağustos böceği gibi. Sadece konuşuyorlar, iş yok. Neden iş yok, bahaneleri hazır ‘engellediler’. Bahane konusunda Nobel, göz boyamada da Oscar alırlar. Zahmetli, zor bir iş olduğunda kayıplar. Ama bizim yaptığımız işlere kara çalarlar, her zaman eksik kalanı söylerler. Artık söyleyecekleri bir şeyleri de kalmadı. En son Fuar Merkezi’nden söz ediyorlar. Onlara kötü bir haberim, oranın ihalesi de yakın zaman da yapılacak. Daha önce tramvay için söylediler, şimdi de metro için söylüyorlar.

 

GÖLCÜK METROSU

Gölcük Metro Projesi’ni hazırlamak için ihale çalışması başlattık. Proje hazır olduğunda da Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanlığımızın kapısını aşındıracağız. Kocaeli’nin batı yakasında metro bitiyor eli kulağında, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Eskiden bize laf söylerlerdi. Şimdi metrolar yapılmaya başlandı. Şunu unutmasınlar ki, Türkiye eski Türkiye değil. Yeni yüzyılda başka ufuklara açılan bir Türkiye. Onlar bizi izlemeye, bizim yaptığımız hizmetlerden yararlanmaya devam etsinler.

 

BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER

Destekledikleri, memleket hayrına bir iş gördünüz mü? Yerelde de aynı şeyi yapıyorlar. Tramvay yapılırken yapamazsınız, ne biçim yapıyorsunuz dediler. Tramvay bitti, yapacaktınız zaten neden geç yaptınız dediler. İş yapma becerileri yok çünkü. Bu memlekete bir tane çivi çakmamışlar. Bu milletin iradesini en güçlü şekilde temsil eden ortaklığın Cumhur İttifakı olduğunu biliyoruz. Önemli olan irade, önce niyet sonra kararlılık sonra ise çalışkanlık. Bunları hepsi bizde var.” Başkan Büyükakın, törenin ardından otogar esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’a Mola Park teşekkürü Başkan Büyükakın’a Mola Park teşekkürü
Başiskele sahilinde üstyapı sil baştan Başiskele sahilinde üstyapı sil baştan
KOSKEM’de 2025 sezonu başarıyla kapandı KOSKEM’de 2025 sezonu başarıyla kapandı
Büyükşehir, öğrencilere manevi mirası yaşattı Büyükşehir, öğrencilere manevi mirası yaşattı
İSU, dev hizmetleri gün gün devreye alacak İSU, dev hizmetleri gün gün devreye alacak
Bu proje Gebze trafiğine nefes aldıracak Bu proje Gebze trafiğine nefes aldıracak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın’a Mola Park teşekkürü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, eski Vergi Dairesi yerine yapılan ve kısa...

Haberi Oku