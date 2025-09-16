KOSKEM’de 2025 sezonu başarıyla kapandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutarak vatandaşların sorunsuz bir deniz sezonu geçirmesini sağladı. Bu yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 1.906 vatandaşa müdahale eden ekipler, sorumluluk alanındaki plajlarda can kayıplarının önüne geçti.

13 BÖLGE, 165 KİŞİLİK EKİP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15 Haziran’da başladığı 2025 deniz sezonunu başarıyla noktaladı. Kent genelinde halkın güvenli bir şekilde denize girebilmesi için 13 bölgede 165 personel, 4’ü özel yapım kurtarma amaçlı olan 18 adet jet ski ve 6 adet zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti sunan KOSKEM; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli-Kumyalı, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı’nda haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında başarıyla görev yaptı.

UYARI VE BİLGİLENDİRME TABELALARI

Gösterdiği fedakârlıkla vatandaşların takdirini kazanan KOSKEM ekipleri, tüm plajlara yerleştirdiği uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen ve alanında uzman cankurtaranlarla görev saatlerinde ve görev bölgelerinde kayıpsız bir sezon geçirilmesini sağladı. Sezon öncesinde KOSKEM personeli, dünya standartları ve TSSF kriterlerine uygun eğitimler aldı. Bronz ve gümüş cankurtaran bröveleriyle donatılan ekipler, profesyonel eğitmenler eşliğinde havuz eğitimlerinden geçti. Kurtarma çalışmaları 18 jet-ski, 6 zodyak bot ve özel yapım ekipmanlarla desteklendi.

20 YILDA 23 BİN KİŞİYİ HAYATA BAĞLADILAR

KOSKEM ekipleri, 2025 yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 1.906 vatandaşa nefes oldu. 2005 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde ve Karadeniz’in hırçın sularında bir kişinin bile hayatını kaybetmemesi için çalışan Büyükşehir ekipleri, geride kalan 20 yılda her yaştan 23 bin 377 kişiyi hayata döndürdü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, 2025 yılı yaz sezonu süresince cankurtaranlık çalışmalarına katkı sunan STK temsilcilerine ve gönüllü itfaiyecilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

MAVİ BAYRAKLI SAHİLLERDE SIFIR CAN KAYBI

KOSKEM’in dikkatli ve başarılı çalışmaları sayesinde can kayıplarında büyük azalma yaşandı. Yıllar geçtikçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendi. Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulma vakaları, Büyükşehir’in KOSKEM ekipleri tarafından yapılan fedakârca çalışmalar ve verilen cankurtaranlık hizmeti sonucunda tek hanelere düştü. KOSKEM’in sorumlu olduğu Büyükşehir’in mavi bayraklı plajlarında ise suda boğulma sebepli can kaybı yaşanmadı.

SAHİLLERDE ORTAK ÇALIŞMA

KOSKEM’in 2025 sezonundaki başarısında farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği de önemli rol oynadı. Görev alanında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Ambulans Birimi, Kocaeli Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT Kocaeli Şubesi, MAG, YÜDAK, ISAR, Mercan Yüzme Kulübü, KYK Kocaeli Yüzme Kulübü ve Kılavuz Karamürsel Arama Kurtarma gibi birçok kuruluş yer aldı. Sezon sonunda bu kurum ve gönüllülere de plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.



(Ömer İLGEÇ)